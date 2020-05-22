Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102929
ALTIN
379.158
DOLAR
6.7931
STERLİN
8.2784
EURO
7.4069

Koronavirüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda restoranlarda alınacak tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı. Bingöl, " Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" dedi.

Koronavirüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda restoranlarda alınacak tedbirleri Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl anlattı. Bingöl, " Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak" dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 11:37
2014 Okunma
Koronavirüs sonrası açılmaya hazırlanan restoranlarda yeni dönem

Küresel salgın yeni tip korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından kafelerin, restoranların ve lokantaların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Virüsle mücadelede ikinci dönemde normalleşme adımları kapsamında restoranların, kafelerin ve lokantaların haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Bu kapsamda Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda alınacak önlemlerden bahsetti.

“Masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak”

Alınacak olan tedbirlerden bahseden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Dünyadaki standartların bir çoğunu toparladık ve ilgili kurumlara gönderiyoruz. Aynı zamanda bizim TÜRES'in sosyal medya hesaplarında da paylaşıyoruz. Biz şunu istiyoruz bu standartların devlet ve STK'larla oturup bir sonuca varıp açılış tarihinden on gün önce açıklanması lazım. Önceden açıklansın ki bu standartlara sektörümüzde hazırlansın. Şuan da bizim yaptığımız araştırmalar doğrultusunda daha önce masalar arasında yarım metre olan mesafe şuan bir buçuk metre olacak. 6 kişi yan yana oturuyorsa aradan bir sandalyeyi çıkaracağız. Ayrıca masalara müşterilerimizin nefesi birbirine gelmeyecek şekilde cam bir paravan yaptırdık. Tuzluklar, karabiberler büyük ihtimalle tek kullanımlık olacak. Garson ve diğer çalışanlarda maske zorunluluğu olacak. Her gelen müşteriye yemekten önce ve sonra kolonya ikram edilecek. Menüler dijitale dönecek. Çatal ve kaşıklar poşetlere girecek. Zaten çatal ve bıçaklar 90 derece sıcaklıkta yıkanıyor. Ayrıca müşterilerimizin ateşi ölçülecek ve rezerveli alınacak. Tabi burada bahçedeki masalar daha avantajlı olacak çünkü müşteriler orada oturmak isteyecek. Bu arada belirlenmedi ama restoranlar da belirli bir kapasite ile açılacak. 100 kişilik restoransa 50 kişilik olarak açılacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI| 22 MAYIS 2020 Resimli 2020 Cuma WhatsApp Smsleri| En Yeni Resimli Cuma Mesajları!
Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
Kosova Başbakanı Kurti'den Türk belediyesine destek
İzmir'de camilerde müzik yayını yapılmasıyla ilgili gözaltı kararı
İzmir'de camilerde müzik yayını yapılmasıyla ilgili gözaltı kararı
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken yoğunluk
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Eda Çetin: “Duruma pozitif bakıyoruz”
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
Taşova’da gönül seferberliği: 2 bin vatandaşa yardım yapıldı
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi
65 yaş üstü memleketlerine doğru yola çıkınca Kocaeli TEM kilitlendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim