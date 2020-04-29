Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor

BCW’nin Twiplomacy serisinin bir parçası olarak, Mart ayı boyunca dünya liderlerine ait 721 sosyal medya sayfası incelendi. 13 milyon yeni beğeniyle, söz konusu sayfaların sadece Mart ayında, geçtiğimiz 12 ay boyunca sağladığı büyümenin yarısını elde ettiği gözlemlendi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Avusturya, Estonya ve İtalya hükümetlerinin sayfaları, sadece Mart ayında, sayfa beğenilerini ikiye katladılar.

BCW’nin İnovasyon Direktörü Chad Latz, elde edilen sonuçlarla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Dünya liderlerinin Facebook’taki takipçi sayılarının gözle görülür artışını temelde 2 nedene bağlayabiliriz; koronavirüsle bağlantılı konularda kesin cevaplar arayan toplumların varlığı ve ülkelerinin belirleyici pandemi yönetim politikası. Diğer yanda, online mecralarda geçirilen vaktin %36 oranında artması, Facebook için bu oranın %20 olmasının da etkisi var.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 44.7 milyon beğeni alan kişisel sayfası ve 13.7 milyon beğeni alan resmi başbakanlık sayfası ile dünyanın Facebook’taki en popular lideri olma unvanını koruyor. Modi’nin arkasından ikinci sırada 26 milyon beğeni alan ABD Başkanı Donald Trump ve onun da arkasından 16.8 milyon beğeni alan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah geliyor. Ancak Rania’nın profilinde son 1 yılda hafif bir düşüş olduğu görülüyor.

Bu yıl dördüncü kez yapılan araştırmanın sonuçları, Facebook sayfalarında yapılan paylaşımların ne oranda “gerçekten” görüldüğünü de ortaya koyuyor. Buna göre, Hindistan Başbakanı Naendra Modi’nin paylaşımları Facebook takipçilerinin sadece %3.8’ine karşılık gelen 1.7 milyon kişiye ulaşıyor. Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro’nun postları 10 milyon takipçisinin ortalama 956 binine, Trump’ın postları ise toplam takipçilerinin %3.3’üne karşılık gelen 877 bin kişiye ulaşıyor.

Öte yandan, Trump, geçtiğimiz 1 yıl içinde Facebook sayfasındaki 309 milyonu bulan yorum, beğeni ve paylaşım sayısıyla en yüksek etkileşime sahip lider olarak ön plana çıkıyor. Trump’ı 205 milyon etkileşimle Brezilya Başkanı Bolsonaro izliyor. Rakiplerinden 4 kat fazla beğeni sayısına sahip olan Hindistan Başbakanı Modi ise 84 milyon etkileşimle ancak 3. sırada yer alıyor.

Araştırma kapsamında devlet başkanlarına, hükümetlere ve dışişleri bakanlarına ait 721 adet Facebook sayfası, Facebook’un CrowdTangle uygulamasından alınan veriler ışığında incelendi. 1 Mart 2020 itibarıyla, söz konusu sayfaların son 12 ayda 435,256 paylaşımda bulunduğu ve 362 milyon beğeni aldığı tespit edildi. Yorum, beğeni ve paylaşımların toplamını gösteren etkileşim ise 1.383 milyar olarak gerçekleşti”.

Ara ştırmanın diğer sonuçları:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Facebook sayfası da 9.3 milyon beğeni ile dünya liderleri arasında üst sıralarda yer alıyor . Türkiye’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın Facebook’taki takipçi sayısı da kısa sürede 632 bine ulaşırken, aylık takipçi sayısı 255 binden fazla artış kaydetti ve aylık takipçi artış oranı da %67,7 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.