Koronavirüs aşısını yaptıranların ziyaret edebileceği ülkeler

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmaları sürerken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 141 ülkede aşılama işlemi uygulandı.

Aşının üretilmesinden bu yana 590 milyon doz uygulanmasıyla birlikte dünya genelinde yeni düzenlemeler getirildi.

Normalleşme sürecine girilmesinin ardından bazı ülkeler, aşılanmış turistlere yönelik kısıtlamalarını kaldırdı.

AŞI OLANLAR, BAZI ÜLKELERİ ZİYARET EDEBİLECEK

Belize, İzlanda, Romanya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu turistik bölgeler, aşı olanlara karşı ziyaret izni verdi.

GİDİLEBİLECEK ÜLKELER

Aşı olanların belirli koşullara göre turist olarak girebileceği ülkeler şu şekilde:

BELİZE

Yakın zamanda aşılı turistleri ağırlayan ilk Karayip ülkesi olan Belize'de seyahatlerinden en az iki hafta önce iki doz koronavirüs aşısı olduğunu kanıtlayabilenler, artık ülkeye girmeden önce negatif bir PCR testi yaptırmak zorunda değil.

Bununla birlikte, aşılanmamış turistler de varışlarından/seyahatten önceki 48 saat içinde yapılan negatif koronavirüs testi sağladıkları sürece, Orta Amerika'nın doğu kıyısında yer alan ülkeyi ziyaret edebiliyorlar. Böyle bir belgesi olmayan ziyaretçiler de 50 dolar 'lık bir maliyetle havalimanında test yaptırabiliyor.

ESTONYA

Estonya, yalnızca AB tarafından onaylanan Moderna, Pfizer-BioNTech veya Oxford-AstraZeneca aşılarının yanı sıra dünya genelinde dağıtılan diğer aşıları da kabul ediyor.

Bu kapsamda, yalnızca Estonca, Rusça veya İngilizce olarak üretilen aşı sertifikaları tanınacak ve daha önce koronavirüse yakalanan ziyaretçilerin bir doktor onayının yanı sıra artık virüs bulaşmadığını gösteren yeni bir PCR testi sunması gerekecek.

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan ülkenin Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı Hanna Sepp, "Bu karşılıklı dayanışmayı göstermek içindir. Başka ülkelerde kullanılan aşıları da hesaba katarsak, ülkemizde kullanılan aşıların diğer ülkelerde de dikkate alınmasını umabiliriz.” ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN

Asya ve Avrupa arasındaki kavşak noktasında bulunan Gürcistan, tamamen aşılanmış gezginler için tüm kısıtlamaları kaldırdı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, herhangi bir Covid-19 aşısından iki doz alan tüm ziyaretçilerin negatif PCR testi yapmadan ülkeye girmesine izin verildiğini belirterek, "Herhangi bir ülkeden hava yoluyla seyahat eden tüm ülkelerin vatandaşları, Gürcistan sınır kontrol noktalarında herhangi bir Covid-19 aşısının tam seyrini (iki doz) onaylayan belgeyi sunmaları halinde Gürcistan'a girebilirler.” açıklamasını yaptı.

Aşılanmamış yolcuların ise seyahatten sonraki 72 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi olması gerekiyor.

İZLANDA

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Liechtenstein, Norveç ve İsviçre'den gelen tamamen aşılanmış yolcuların 1 Mayıs’tan itibaren negatif PCR testi göstermeleri gerekmeyecek.

Ayrıca, Moderna, Pfizer/BioNtech ve AstraZeneca aşılarından birinin iki dozunu uyguladıklarını kanıtlayan İzlanda, Danimarka, Norveç, İsveç veya İngilizce belge sağlayabilenler karantinadan muaf tutulacak.

Popüler destinasyon ayrıca, "insanların ülkeler arasında dolaşımını kolaylaştırmak için" aşılanmış İzlandalı vatandaşlara dijital "aşı sertifikaları" vermeyi planlıyor.

GUATEMALA

Guatemala, 24 Şubat itibarıyla tam doz aşı olan turistlere hiçbir kısıtlama olmadan kapılarını açtı. İki doz Covid-19 aşısı aldıklarını onaylayan geçerli bir sertifika sunan ziyaretçilerin karantinaya alınma veya negatif test sunma zorunluluğu olmaksızın Latin Amerika ülkesine girmelerine izin veriliyor.

Ancak, ikinci doz aşıların ülkeye girişten en az iki hafta önce uygulanmış olması gerekiyor.

Koronavirüs aşısı olmayan kişiler de Guatemala’yı seyahat edebiliyor, ancak varıştan sonraki 72 saat içinde negatif bir PCR testi sunmaları isteniyor.10 yaşın altındaki çocuklar ise bu şartlardan muaf tutuluyor..

Ayrıca, ziyaretçilerin Guatemala'ya gelmeden 24 saat önce Guatemala Health Pass web sitesi aracılığıyla bilgilerini kaydetmesi gerekiyor.

MADEİRA

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan bir Portekiz özerk bölgesi olan Madeira, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den tamamen aşılanmış ziyaretçileri kabul ediyor.

"Atlantik'in İncisi" olarak bilinen ülke, Covid'den son 90 günde iyileştiğini ispatlayabilenleri de ağırlıyor. Yolcuların Madeira’ya girmesine izin verilmeden önce, aşı dozlarını hangi tarihlerde aldıklarını belirten resmi bir belge sunması gerekiyor.

Ayrıca, turistlerden halka açık yerlerde maske takmaları isteniyor. Ülkedeki restoranlar barlar ve kumarhaneler de akşam 6’da kapanıyor.

POLONYA

AB ülkelerinden gelen yolcular, "Koronavirüse karşı aşılamayı onaylayan bir sertifika temelinde" 10 günlük zorunlu karantinaya girmeden Polonya'yı ziyaret edebiliyorlar. Avrupa ülkesi, 28 Aralık'ta tamamen aşılanan Avrupalı turistler için kısıtlamaları kaldırdı.

ROMANYA

Romanya'ya gelen tüm yolcular, 18 Ocak'tan itibaren varışta karantinadan muaf tutuluyor. Yeni kurallar, Avrupa ülkesinin Acil Durumlar Ulusal Komitesi (CNSU) tarafından açıklandı ve ziyaretçilerin ve geri dönenlerin zorunlu izolasyondan kaçınmak için iki doz aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini şart koştu. İkinci doz aşının ülkeye girişten en az 10 gün önce uygulanmış olması gerekiyor.

CNSU'dan yapılan açıklamada, "İkinci dozun uygulandığı tarih de dahil olmak üzere aşı kanıtı, ister Romanya'da ister yurt dışında olsun, onu uygulayan sağlık birimi tarafından verilen belge aracılığıyla yapılmalıdır.” denildi.

SEYŞELLER

Seyşeller, ocak ayında Covid-19'a karşı aşılanan yolcular için karantina gereksinimlerini ortadan kaldırdı. Ülkede yürütülen başarılı aşı kampanyasının ardından Tanzanya kıyılarında bulunan uzak ülkede kısıtlamalar gevşetildi.

Bununla birlikte 25 Mart itibarıyla Güney Afrika dışından gelen tüm yolcuların, seyahatten sonraki 72 saat içinde yapılan negatif koronavirüs PCR testinin kanıtını sunmaları koşuluyla Seyşeller'e girmelerine izin veriliyor.

Seyşeller Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde bu ayın başlarında verdiği demeçte, "Hak ettiğimiz bağışıklığı elde ettiğimiz için rahatız.Turizm tesislerimizi bu konuda eğittik. Uyguladığımız önlemler işe yarıyor. Bu yüzden yeniden açılmakta rahatız.” dedi.

(Ensonhaber)