Korona yuvası cadde

Yeni tip korona virüs pozitif sayısı 8 binin altına düşmezken, Adana’da bir caddedeki kalabalık dikkat çekti.

Türkiye’de 9 Şubat’ta 137 bin 712 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise bin 310 oldu. Kısıtlamaların ardından 5 binlere kadar düşen pozitifli sayısı önlemler devam etmesine rağmen yeniden yükselmeye başladı. Pozitif olan insan sayısının artmasının vatandaşların özellikle sosyal mesafeye uymaması ve kalabalık oluşturmasından kaynaklandığı görüldü.

Adana’da da Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Caddesi’nde yüzlerce vatandaşın arı kovanı gibi iç içe olduğu görüldü. Bu nedenle bekçiler caddenin her iki tarafına bariyer koyup, ara sokakları da yine bariyerlerle kapattı. Ancak buna rağmen vatandaşlar caddede kabalık bir şekilde gezmeye devam etti. Çoğu kişinin maskeli olduğu görülse de sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü. Bekçiler caddede gezip tek tek vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı ancak vatandaşlar bir türlü sosyal mesafeye uymadı.