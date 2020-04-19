Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Korona virüsü yenince alkışlarla taburcu edildi

BOLU’DA KORONA VİRÜS TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN VEYSİ AKTÜRK (47), SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ALKIŞLARI EŞLİĞİNDE TABURCU EDİLDİ.

Korona virüsü yenince alkışlarla taburcu edildi

BOLU’DA KORONA VİRÜS TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN VEYSİ AKTÜRK (47), SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ALKIŞLARI EŞLİĞİNDE TABURCU EDİLDİ.

19 Nisan 2020 Pazar 17:09
3 Okunma
Korona virüsü yenince alkışlarla taburcu edildi

Bolu’da, korona virüsü yenen sağlık merkezi memuru, tedavisinin tamamlandığı hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi’nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük belirtileri göstermesi üzerine hastaneye gitti. Aktürk’e yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandı. Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Veysi Aktürk’ün, tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı. Virüsü yenen ve hastanedeki işlemleri tamamlanan Aktürk, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

“Ümitsizlik yok, ölmek yasak”

Taburcu edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktürk, “Tedavi gördüğüm Fizik Tedavi Hastanesinden bugün taburcu oldum. Hastane hizmeti ile ilgili yazdığım mektubu Başhekim Erdal Dilekçi hocama takdim ettim. Beni uğurlayan Sağlık Hizmetleri Başkanım Mehmet Balcı’ya, iş adamı abim Ali Mutluer’e, Başhekim Erdal hocama, BAİBÜ Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kayhan hocama, hastane müdürlerim Arzu hanım ve İbrahim bey kardeşime, Sağlık-Sen Başkanım Sami Yılmaz ve değerli dostum Yusuf Bozdoğan, İsmail Hakkı kardeşim, nöbetçi hemşire hanım kardeşlerime, bu süre içerisinde dualarını esirgemeyen ağabeylerime, aileme siz kıymetli dost, ahbap ve kardeşlerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Koronayı sadece ben değil hep birlikte yendik, birlikte başardık ve yine diyorum ki panik yok, ümitsizlik yok, ölmek yasak. Hep birlikte başaracağız Türkiye” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
Üretim durmasın diye veterinerler iş başında
Üretim durmasın diye veterinerler iş başında
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim