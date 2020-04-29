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Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek

KORONA VİRÜSÜ OSMANELİ ÇİFTÇİSİ BİR AVANTAJ GETİRECEK

Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek

KORONA VİRÜSÜ OSMANELİ ÇİFTÇİSİ BİR AVANTAJ GETİRECEK

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:32
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Korona virüsü Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Korona virüs (Covit-19) tarımda yeni fırsatlar oluşturacak. Ürün çeşitliliği Osmaneli çiftçileri için yeni pazarlar oluşturacak. Her şerri bir hayra, fırsata çevirebiliriz. Korona virüs vakaları Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek" dedi.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs (Covit-19) salgınının tüm dünyada yaşamı alt üst ettiğini söyledi. Avrupa’da tarımda önde olan ülkelerin Korona virüsten aşırı etkilendiği anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Özellikle İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya’nın Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle tarımsal üretiminin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Orta doğuda Türkiye’nin güçlenmesi ve yeni pazarlar,ülkemizde özellikle çevremizdeki büyük şehirlerde yaşanan Korona virüs vakaları Osmaneli çiftçisi bir avantaj getirecek. Tarım Kredi Kooperatifinin halden aldığı yerde yapacağı alımlar, halimizdeki alıcı sayısının artmış olması, büyük şehirlerden gelecek talepler tarımsal ürünlerimize talebi arttıracak. Ürün çeşitliliği sağlarsak pazarımızda daha fazla alıcı olmasını sağlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü hemşehrimiz Dr. Fahrettin Poyraz’ın ilçemiz tarımına katkısı büyük olacak. Milletvekilimiz Selim Yağcı ve İl Başkanımız Fikret Karabıyık ilçemizin tarımdaki potansiyelinin özellikle pazarlama alanında sorun yaşamaması ve ürünlerimize fiyat ve talep yönünden katkı sağlamak için tarımsal projelerimize her zaman destek veriyorlar. Osmaneli Belediyesi olarak tarıma büyük önem veriyoruz. Hal kompleksimizde oluşturduğumuz pazar, mevsimlik işçiler için yakında hizmete girecek sosyal tesislerimiz,tüm köylülerimizin buluşma yeri olacak hal idari binamız bu yıl bir çok alıcı ve satıcının buluşmasını sağlayacak. Ürün çeşitliliğimizi arttırdığımızda pazarımıza talepte artacak, ürünlerimiz daha iyi fiyatlara satılacak. Tarımda Korona virüsü Osmaneli fırsata çevirecek " dedi.

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