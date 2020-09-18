Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler
TÜRKİYE GENELİ KORONA VİRÜS MÜCADELESİYLE VE ÜLKE GENELİNDEKİ VAKA ORANIYLA ÖRNEK İL OLAN TEKİRDAĞ’DA PAZAR YERİNDE SOSYAL MESAFE YERLE BİR EDİLİYOR.
Korona virüsle mücadelede ve vaka oranında Türkiye’ye örnek olan Tekirdağ’da mahalle pazarındaki görüntüler görenleri şaşırttı.
Korona virüs mücadelesiyle ve ülke genelindeki vaka oranıyla örnek il olan Tekirdağ’da pazar yerinde sosyal mesafe yerle bir edildi. Mahalle pazarına gelen vatandaşlar, adım atacak yer kalmayan pazarda sosyal mesafe kuralına riayet etmeden alışveriş yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde pazar daha da kalabalıklaşırken, vatandaşların genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafenin hiçe sayıldığı gözlendi.
“Bir metre uzaktan geç diyemezsiniz”
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, “Sağlık açısından soruyorsanız büyük sıkıntı. Herkes alışveriş yapmak zorunda. Yoğunluk fazla, Sağlık Bakanlığı uluslararası camiada bayağı başarılı. Bizim Türk insanı biliyorsunuz yasakları delmekte usta. Bir şekilde bir çaresini buluyor yani. Belli saatlerde belirli yaş grupları gönderilse daha iyi olur. Mesela otobüslerde uygulandığı gibi mesafe kuralını pazar yerinde uygulamanız imkansız. Mesela insanlara bir metre uzaktan geç diyemezsiniz. Ancak kişi kendisini kollayacak. Bebekleriyle gezen bile var” diye konuştular.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0