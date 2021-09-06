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Korona virüse yenilen İzmirli iş adamı Selim Yaşar’a veda

Dubai’de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar için İzmir’de kurdukları ilk fabrikada veda töreni düzenlendi.

Genel 06.09.2021, 15:15
Korona virüse yenilen İzmirli iş adamı Selim Yaşar’a veda

Dubai’de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar için İzmir’de kurdukları ilk fabrikada veda töreni düzenlendi.

Korona virüs nedeniyle vefat eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak. Dubai’de korona virüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan ancak kurtarılamayan Yaşar için cenaze namazı öncesi ilk tören, holdingin ilk şirketinin Çiğli’deki boya fabrikasında düzenlendi.

Selim Yaşar için fabrikada düzenlenen törene, oğlu Durmuş Yaşar’ın yanı sıra kardeşleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı ile aile üyeleri ve holding yöneticileri ile çalışanları katıldı. Aile üyeleri Selim Yaşar’ı anlatan konuşmalar yaparken, konuşmaların ardından dualar okundu.

Selim Yaşar’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Önemli görevlerde bulunmuştu

2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar, 65 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Ege Bölgesi Sanayi Odasında yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.

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