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Korona virüse yakalanan Cimilli İbo Kocaeli’de tedaviye alındı

KARADENİZ MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN BİRİSİ OLAN CİMİLLİ İBO, RAHATSIZLANARAK GİTTİĞİ KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDEKİ HASTANEDE KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Genel 14.09.2020, 11:04
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Korona virüse yakalanan Cimilli İbo Kocaeli’de tedaviye alındı

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki hastanede korona virüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan sanatçının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer’in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli’de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi. Karadenizli sanatçının durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.

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