banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?

Korona virüs yüzünden 1,5 yıldır ailelerini göremiyorlar

Dünyanın 72 farklı ülkesinden lise eğitimi almak için Bursa’ya gelen ve korona virüs nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için 1,5 yıldır ailelerini göremeyen liseli gençler, sömestr tatilinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün okulda düzenlendiği spor kamplarıyla moral buldu.

Genel 13.02.2021, 11:28
3
Korona virüs yüzünden 1,5 yıldır ailelerini göremiyorlar

Dünyanın 72 farklı ülkesinden lise eğitimi almak için Bursa’ya gelen ve korona virüs nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için 1,5 yıldır ailelerini göremeyen liseli gençler, sömestr tatilinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün okulda düzenlendiği spor kamplarıyla moral buldu.

Bursa’da 2016 yılında eğitim vermeye başlayan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 72 farklı ülkeden gelen yaklaşık 140 öğrencisi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine gidemedikleri için yaz tatilini okulda geçirmek zorunda kaldı. Türkiye’deki bütün öğrenciler, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, okuldan ayrılamadıkları için yüz yüze eğitime devam eden yabancı öğrencilere sömestr tatilinde Büyükşehir Belediyesi’nden sürpriz geldi. Pandeminin etkilerini sürdürmesi yüzünden sömestr tatilini de okullarında geçirmek zorunda kalan misafir öğrenciler için Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafındın 3 haftalık spor kampı düzenlendi. Okul içinde düzenlenen kamplarda öğrenciler bocce, masa tenisi ve okçuluk branşlarında temel eğitim alırken, bir nebze de olsa ailelerinden uzakta olmanın hüznünü bir yana bırakıp, keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

Sertifikalarını aldılar

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün deneyimli hocaları eşliğinde sporla iç içe bir sömestr tatili geçiren öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarına da kavuştu. Okulun konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de katıldı. Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra masa tenisi, bocce ve okçuluk gösteri maçı yapan öğrencileri izledi. Dünyanın farklı köşelerindeki Müslüman öğrencileri aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve emeği geçenlere teşekkür ederek söze başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Pandemi nedeniyle uzun süredir ailelerinizi göremiyorsun. Ancak bu süreci iyi geçirmeniz için farklı etkinlikler düzenledik. Sizler eğitim için Türkiye’ye geldiniz, Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık etmiş Bursa’yı gördüğünüz. Eğitiminiz bittiğinde burada gördüklerini ülkenizde anlatacaksınız. Bu nedenle sizler bizim gönüllü turizm elçilerimizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle herkesin kabuğuna çekildiği bir dönemde, misafir öğrencilerin de 1,5 yıldır aile özlemi içinde kaldığını hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da “Ancak belki de siz biraz daha şanslısınız. Buradaki öğrenciler uzaktan eğitimle derslerini evlerinden alırken, sizler eğitime okunuzda devam ediyorsunuz. Sizler için düzenlenen bu tür etkinlikler de işin güzel tarafı. Allah hepinizi muvaffak etsin” diyerek öğrencilere moral verdi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eğitimlerini Türkiye’de alıp, ülkelerine döndükten sonra önemli mevkilerde görev alan öğrencileri gördükçe çok mutlu olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Bursa’nın 17 ilçesini kapsayacak şekilde 21 farklı branşta hizmet verdiklerini dile getiren Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer de bu tür sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti.

Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkmen de yapılışından bugüne okula her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Eğitim için Fildişi Sahili’nden gelen Seyidu Diakite, Etiyopya’dan gelen Muhammet Adem ve İran’dan gelen Mahmut Hacızade’de spor kampı sayesinde keyifli bir sömestr geçirdiklerini belirterek, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından spor kampını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Erzurumspor 24 25
16. Konyaspor 22 24
17. Kayserispor 23 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16