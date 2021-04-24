banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Aile Bakanı Derya Yanık tepkilerin odağında
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Dev market zincirinde ırkçılık skandalı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Twitter'a reklam verilmesini yasaklayan karar kaldırıldı
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür
Fahrettin Altun'dan Ermenileri Patriği Maşalyan'a teşekkür

Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı’na uğramıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir’deki Kanlıkavak Parkı’na uğramadı. Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile havadan görüntülendi.

Genel 24.04.2021, 13:15
3
Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı’na uğramıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir’deki Kanlıkavak Parkı’na uğramadı. Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs vaka sayılarının en fazla olduğu illerden Eskişehir’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı vatandaşlar, Kanlıkavak Parkı’na koştu. Kısıtlamayı ihlal edenlerden bazıları park çevresinde koşu yaparken bazıları da ailece yürüyüşe çıktı. Bisikletle gezenlerin yanı sıra kamp sandalyelerini alanlar, parkın ortasından geçen Porsuk Çayı kenarındaki iskelelerde keyif yaptı. Pazar arabasıyla gelerek çayın iki yakasını bağlayan köprü üzerinde manzaraya karşı fotoğraf çekinen bir çift ise görenleri hayrete düşürdü. Bulutlu havaya ve günün ilk saatleri olmasına rağmen oluşan insan yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerine artması bekleniyor.
banner478
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur