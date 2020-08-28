Korona virüs tedavisi gören Alanya Belediye Başkanı Yücel taburcu oldu
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL, BİR SÜREDİR COVID-19 TEŞHİSİ NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN BUGÜN TABURCU OLDU. BAŞKAN YÜCEL'İN, İSTİRAHATİNE EVİNDE İZOLE BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bir süredir COVID-19 teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu oldu. Başkan Yücel’in, istirahatine evinde izole bir şekilde devam edeceği bildirildi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Ağustos 2020 tarihinde çeşitli şikayetlerle gittiği hastanede COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) testinin pozitif çıkması sonucu gördüğü tedavi sürecinin ardından bugün sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Hastane Başhekimi Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başkan Yücel’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’in 12 gün süren tedavi süreci sevenlerinin desteği ve dualarıyla sağlıklı bir şekilde geride kaldı. Sayın Başkan Yücel, bir süre daha evinde izole bir şekilde istirahat etmeye devam edecek. ” dedi.
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