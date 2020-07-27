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Korona virüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi

TURİZM ACENTESİ SAHİBİ FATİH ÇETİN.

Genel 27.07.2020, 10:30
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Korona virüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Korona virüs kısıtlamalarının ardından vatandaşların tatil alışkanlıkları değişiklik gösterirken, oteller yerine daha izole tatil imkânı sağlayan villalar ve karavanlar ilgi görüyor.

Korona virüsün en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, pandemi sonrası değişiklikler öne çıkıyor. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin tercih ettiği beş yıldızlı otellere olan talep azalıyor. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlar farklı turizm alanlarına yönelerek daha izole zaman geçirmek istiyor. Özellikle villa, karavan, çadır, apart ve butik otelleri tercih eden vatandaşların sayısı, geçtiğimiz dönemlere kıyasla büyük bir artış gösterdi.

“İlk defa bu sene villa tatili ön plana çıktı”

Vatandaşların kalabalık alanlardan uzak durmak için farklı turizm dallarına yöneldiğini belirten turizm acentesi sahibi Fatih Çetin, tatil alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, neredeyse bütün kiralık villaların dolu olduğunu söyledi. Seyahat acentelerinin boş villa bulmak konusunda zorlandığının altını çizen Çetin, “Korona virüs insanların tatil alışkanlıklarını büyük oranda değiştirdi. İnsanlar artık kalabalıktan uzak; tek, iki kişi ya da ailesiyle daha izole bir tatili tercih ediyorlar. Mesela bu süreçte kiralık villalara talep arttı. Özellikle Antalya Kaş gibi deniz kıyısı yerlerde çok sayıda kiralık villa olmasına rağmen bunlar pek bilinmiyordu. İlk defa bu sene villa tatili ön plana çıktı ve şu anda bölgedeki tüm villalar doldu. Artık seyahat acenteleri olarak müsait yer bulup misafirlerimize sunmamız da çok zor oluyor. Buradan insanların önceliğinin izole olmak ve ailesini izole edebilmek olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar haklı olarak kalabalıktan uzak durup, her şeyin kendisine özel olmasını istiyorlar. Tatilcilerin sık tercih ettiği villalar şahıslara ait oluyor. Buraların dezenfekte edilmesi de özel kuruluşlar aracılığıyla yapılabiliyor. Bu villalarda Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyarak temizleniyorlar. Hatta her gün havuz temizliği bile yapılıyor.” şeklinde konuştu.”

“Çadır tatilleri de bu dönemde çok tercih ediliyor”

Tatil alışkanlıklarındaki değişimlerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Çetin, büyükşehirlerde yaşayan bazı vatandaşların, tatil için kendi memleketlerini tercih ettiğini vurguladı. Çadır ve karavan tatili gibi seçeneklere olan talebin arttığını ifade eden Çetin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Çadır tatilleri de bu dönemde çok tercih ediliyor. Bunun yanında karavan kiralamak da ciddi ilgi görüyor. Apart ve butik otellere olan ilgi de arttı. Kısacası kalabalıktan uzak ne kadar seçenek varsa insanlar bunları tercih etmeye başladılar. Ayrıca ülkemizde kentlere göç vakti zamanında çok olmuştu. Büyükşehirlerdeki nüfusun çoğu daha öncesinde Anadolu’da yaşayan insanlar ve bu durumu değerlendirmek isteyenler de kendi memleketlerine, köylerine gidiyorlar. Yaz tatillerini de bu şekilde değerlendiriyorlar. Bu yıl ortaya çıkan bu villa tatili, gelecek yıllarda da insanların tatil tercihlerini bu yöne doğru çevirecek. Alışkanlıklar değişecek ve şu anda ciddi anlamda da değişti zaten. İnsanlar 5 yıldızlı otellere gidip belirli bir alanda tatil yapmayı seviyorlardı çünkü orada her şeyin hazır bir şekilde karşılarına gelmesi onları mutlu ediyordu. Fakat alternatif ve daha izole olan diğer seçeneklerin de ayrı bir güzelliği olduğu fark edildi. Şimdi tatilciler buna yöneldiler.”

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