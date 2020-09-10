banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Bülent Arınç ve eşi'nin korona testi pozitif Covid-19 testi
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün

Korona virüs kurallarına uymayanlara toplam ’1 milyon’ lira ceza

ÇANKIRI’DA, KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYANLARA TOPLAMDA 1 MİLYON 86 BİN 401 LİRA CEZA UYGULANDI.

Genel 10.09.2020, 13:56
3
Korona virüs kurallarına uymayanlara toplam ’1 milyon’ lira ceza

Çankırı’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 1 milyon 86 bin 401 lira ceza uygulandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüsle mücadele devam ediyor. Çankırı’da da salgının ilk gününden itibaren vatandaşların sağlığının korunması için çeşitli tedbirler uygulandı. Bu kapsamda kentte Çankırı Valiliği koordinesinde sık sık denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen bin 94 kişi ve kuruluşa toplamda 1 milyon 86 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Takip Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan denetim ve kontrollerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve diğer tedbirlere aykırı davranan bin 94 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 86 bin 401 TL idari para cezası uygulanmış, uygulanan para cezalarının tahsiliyle ilgili süreç başlatılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0