Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı

ABD’de yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanmaktan korktuğu için 3 ay boyunca gizlice Chicago’daki O’Hare Uluslararası Havaalanı’nda yaşadığı ortaya çıkan Aditya Singh, hakim karşısına çıktı.

ABD’de korona virüs bulaşmasından korkan bir adamın 3 ay boyunca Chicago’daki O’Hare Uluslararası Havaalanı’nda gizlice yaşadığı öğrenildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Aditya Singh’in havaalanı çalışanına gösterdiği personel kartının Ekim ayında kartını kaybettiğini bildiren operasyon yöneticisine ait olduğu ortaya çıktı. Havaalanının erişime sınırlı bölgesine izinsiz giriş yaptığı için kusurlu davranıştan suçlu bulunan Singh’in hakim karşısına çıktığı ve havaalanına girişinin engellendiği belirtildi.

Eyalet Savcı Yardımcısı Kathleen Hagerty’in açıklamasına göre Singh, verdiği ifadede başkasına ait olan personel kartını havaalanında bulduğunu ve Covid-19 nedeniyle eve gitmekten korktuğunu söyledi. Singh hakime, diğer yolcuların yardımlarıyla havaalanında yaşamayı başardığını ifade etti.

Polis, Singh’in 19 Ekim’de Los Angeles’tan uçakla O’Hare Uluslararası Havaalanı’na geldiğini açıkladı. Los Angeles’ta yaşadığı öğrenilen Singh’in sabıkasının bulunmadığı belirtildi.

Singh’in 27 Ocak’ta yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.