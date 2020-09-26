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Korona virüs için sosyal deney yaptı, az kalsın dayak yiyordu

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KORONA VİRÜSTEN KORUNMADA MASKE KULLANIMININ ÖNEMİNE VE MASKESİZ GEZMENİN OLUŞTURABİLECEĞİ TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOSYAL DENEY YAPTI. NEVŞEHİR SOKAKLARINDA GİZLİ KAMERA İLE YAPILAN DENEY SIRASINDA VİRÜS KAPTIĞINI BELİRTEREK MASKE TAKMAYAN KİŞİLERE ECZANE SORAN OYUNCU AZ DAHA DAYAK YİYORDU.

Genel 26.09.2020, 09:57
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Korona virüs için sosyal deney yaptı, az kalsın dayak yiyordu

Nevşehir Belediyesi korona virüsten korunmada maske kullanımının önemine ve maskesiz gezmenin oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek için sosyal deney yaptı. Nevşehir sokaklarında gizli kamera ile yapılan deney sırasında virüs kaptığını belirterek maske takmayan kişilere eczane soran oyuncu az daha dayak yiyordu.

Nevşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede büyük öneme sahip olan maske konusuna dikkat çekebilmek amacıyla sosyal deney yaptı. Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve gizli kameralarla kayıt altına alınan sosyal deney sırasında maskesiz gezen vatandaşlar Göğüş’e birbirinden ilginç tepkiler verdi. Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş’e saldırmaya kalkarken kimilerinin ise umursamaz tavırları pes dedirtti.

Göğüş’e en sert tepkiyi ise bir sanayi esnafı verdi. Virüs kaptığını belirten Göğüş’e yanına yaklaşmaması için uyaran maskesiz sanayi esnafı daha sonra aracından çıkarttığı sopa ile saldırmaya kalktı. Dayak yemekten son anda kurtulan Göğüş, maske takmayan esnafa maske hediye ederek bundan sonra maskesiz gezmemesi uyarısında bulundu.

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