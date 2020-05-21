Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102981
ALTIN
379.900
DOLAR
6.7910
STERLİN
8.3188
EURO
7.4699

Korona virüs için rehavet uyarısı

FİLYASYON EKİPLERİ SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR

Korona virüs için rehavet uyarısı

FİLYASYON EKİPLERİ SOKAK SOKAK DOLAŞIYOR

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:46
5 Okunma
Korona virüs için rehavet uyarısı

Bursa’da koronavirüs vaka sayılarının il genelinde düştüğü bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, buna rağmen virüs ile mücadelede tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiği konularında uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye ile birlikte Bursa’da da vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gözlenirken, bu kapsamda en çok vaka görülen ilçelerin başında gelen Yıldırım ve Gürsu’da da vaka sayılarında büyük oranda azalmalar görüldü.

Aile apartmanlarına dikkat

Özellikle kalabalık aile apartmanlarının sık olarak bulunduğu Yıldırım ve Gürsu gibi ilçelerde virüsün hızlı yayıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Filyasyon çalışmaları bize gösterdi ki aile apartmanlarında koronavirüs daha fazla ve kolay yayılıyor. Yakın yaşamlar ve temas kolaylığı ile bu oluşuyor. Aile apartmanlarında daireler arası geçişler daha sık ve kolay olduğu için akrabalar arasında bulaş kolaylaşıyor. Komşu ziyaretleri, geçmiş olsun ziyaretleri bulaşların olduğu durumlar Bu nedenle bu tip yerleşim özelliği gösteren bazı ilçelerde bu süreçte apartmanlar karantina altına alındı” diye konuştu.

Salgının hızla arttığı sıkıntılı ilçelerde sosyal yapının da çok etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, diğer ilçelerde kritik bir durum olmadığının altını çizerek, “Nilüfer vaka sayısında Yıldırım’a oranla yarı yarıya durumda. Bunda Yıldırım’daki aile ve apartman yapısı çok etkili. Yıldırım’da bir evde oturan sayısı daha fazla olduğu için daha çok bulaş oluyor” dedi.

Dağ ilçelerinde korkulan olmadı

Dağ ilçeleri hakkında da konuşan Uzm. Dr. Kaşıkcı, şehirden gidenlerin virüs taşıma ihtimalleri nedeniyle dağ köylerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar için riskli bir durum söz konusuydu. Bu ilçelerimizde şu ana kadar bu tarz büyük bir durumla karşılaşmadık. Bu ilçelerimiz büyük ölçüde izole bir şekilde kaldı. Örneğin Gürsu ile Harmancık veya Büyükorhan’ı karşılaştırırsak, 10 bin kişide 1 vaka olan dağ ilçelerinde yedide birdeyiz. Keles, Harmancık, Büyükorhan aynı zamanda Yıldırım’ın yedide biri orandalar” şeklinde konuştu.

Test çalışmalarına ağırlık verdik

Koronavirüs’e karşı tanı çalışmalarının, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan laboratuvarda titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Uzm. Dr. Kaşıkcı; “Son teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda PCR tekniği ile günde ortalama 2 bin test yapılıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde yapılan bu testlerin sonuçları da aynı gün içerisinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Hastane başvurularında düşüş var

Bursa’da hastanelerdeki son durum hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Vaka sayıları ve acile başvuru sayılarında son dönemde ciddi bir düşüşe geçtik. Fakat bu insanlarımızı yanıltmasın, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Dünyada da örneklerini görüyoruz. Vaka sayısı grafiği düşüşe geçiyor dediğimiz anda tekrar yükselişe geçebiliyor. Örneğin İran’da Şubat’ın son haftasında vakalar başladı. Mart 2020 sonunda ise pik yaptı. Nisan sonuna kadar ciddi bir azalma gözükürken tekrar yükseliş trendine girdi. Şu anda ikinci dalgayı yaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız da hiç rehavete kapılmamalı, maske takmaya, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

Uzm. Dr. Kaşıkcı son olarak, 1-15 Haziran döneminden itibaren hastanelerde hizmet verme anlamında normalleşmeye doğru gidildiğini belirterek, servis ve poliklinik hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edildiği bilgisini verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
'Özel mülküm' diyerek kavşağı trafiğe kapattı
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Yıl 1950: Edirne Tren Garı'nda 'Kürk Mantolu Türk Kadınları'
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Bayram namazı açıklaması
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı
Varto’da kara sabanların yerini atlar aldı
Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı
Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı
Öğretmenler okul bahçesinde ’ata tohumu’ yetiştiriyor
Öğretmenler okul bahçesinde ’ata tohumu’ yetiştiriyor
40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar
40 yıl önce yapılan tahta köprüyle ihtiyaçlarını karşılıyorlar
Muhtardan mahalle mezarlığına Vefa hizmeti
Muhtardan mahalle mezarlığına Vefa hizmeti
İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar
İftar vakti sıcak saatler...Gözleme yaparken evi yaktılar
Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
Bayram öncesi tatlıya talep arttı, imalathaneler vardiya sistemine geçti
(Öze ) Doğal yöntemlerle bir asırdır çeltik ekiyorlar
(Öze ) Doğal yöntemlerle bir asırdır çeltik ekiyorlar
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘seyahat izin belgesi' genelgesi
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘seyahat izin belgesi' genelgesi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Hamile eşi için topladığı eriğin parasını ağaca astı
Hamile eşi için topladığı eriğin parasını ağaca astı
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek
Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim