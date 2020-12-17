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Korona virüs hastası çift ölüme birlikte gitti
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSBÜ) Korono virüs tedavisi gören Murat Erdoğan (62) ve eşi Zehra Erdoğan (57)) çifti 5 dakika arayla hayatlarını kaybetti.
Genel 17.12.2020, 13:29
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSBÜ) Korono virüs tedavisi gören Murat Erdoğan (62) ve eşi Zehra Erdoğan (57)) çifti 5 dakika arayla hayatlarını kaybetti.
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KSBÜ) Korono virüs tedavisi gören eşlerden Zehra Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan 5 dakika sonra da eşi Murat Erdoğan’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, teyzesi olan Zehra Erdoğan ve eşi Murat Erdoğan’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.Erdoğan çifti Kütahya’da toprağa verildi.
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