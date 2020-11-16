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Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu oldu

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın taburcu olduğu, evde karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

Genel 16.11.2020, 14:09
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Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu oldu

Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın taburcu olduğu, evde karantina sürecinin devam ettiği bildirildi.

10 gün önce korona virüse yakalanan ve tedbir amaçlı özel bir hastanede tedaviye alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonu taburcu oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdüren Başkan Karalar’ın süreç boyunca iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkürlerini sunduğu belirtildi.
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