Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101983
ALTIN
382.455
DOLAR
6.8635
STERLİN
8.4105
EURO
7.5042

Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek

Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmaya göre, virüs bulaşan hastaların yüzde 43,9’unda temas öyküsü var. En fazla görülen belirti ise yüzde 65,7 ile öksürük.

Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek

Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmaya göre, virüs bulaşan hastaların yüzde 43,9’unda temas öyküsü var. En fazla görülen belirti ise yüzde 65,7 ile öksürük.

19 Mayıs 2020 Salı 09:06
2013 Okunma
Korona hastalarının yüzde 54,7'si erkek

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını ile ilgili ilk bilimsel yayın ‘The New England Journal of Medicine' adındaki İngiliz tıp dergisinde ‘ön baskı' olarak yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundaki bazı üyeler tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye'deki Covid-19 hastalarının klinik özellikleri ve sonuçları ile ilgili veriler yer aldı. Türkiye'deki 125 pandemi hastanesinin salgının beşinci haftasına kadar olan verilerine dayanılarak yapılan araştırmada, bin 14 vaka üzerinden bir inceleme yapıldı. Yapılan bu araştırmanın önümüzdeki günlerde daha kapsamlı hâle getirileceği ve bilimsel yayın olarak yayınlanacağı belirtildi. Araştırmada, koronavirüslü ilgili en sık görülen semptomların, yüzde 65,7 ile öksürük, yüzde 49,2 ile ateş, yüzde 39,6 ile de yorgunluk ve hâlsizlik olduğu belirlendi. Hastaların yüzde 5,9'unun ise hiçbir belirti göstermediği tespit edildi. Yine, hastaların yüzde 23,2'sinde ek başka hastalıklar da bulunduğu, yüzde 13'ünün diyabet hastası olduğu, kronik solunum yolu hastalığı bulunanların oranının ise yüzde 10,3 olduğu kaydedildi.

HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 50
Araştırmaya göre, vakaların yüzde 67,8'si hastalığı hafif, yüzde 26,5'i şiddetli, yüzde 5,7'si ise ağır geçirdi. Hastaların yoğun bakıma sevk oranı yüzde 11,1, ölüm oranı ise yüzde 3,8. Yaş ve ölüm arasındaki ilişkinin kanıtlanamadığı belirtilen araştırmada, hastaların yaş ortalamasının 50, yüzde 54,7'sinin erkek olduğu tespiti yapıldı.

YARIYA YAKINI TEMASLA GEÇTİ
Araştırmaya konu olan bin 14 hastanın yüzde 43,9'unda Covid-19 hastası ile temas öyküsünün bulunduğu, yüzde 8,2'sinin son 14 günde yurt dışında bulunduğu, yüzde 49,2'sinde ise sosyal çevrelerinde benzer belirtiler taşıyanların olduğu belirlendi. Hastaların yüzde 70'inin şehirde yaşayanlardan oluştuğu vurgulanan araştırmada, enfekte bir kişiyle temastan sonraki virüsün ortalama kuluçka süresinin ise 5,4 gün olduğu tespiti yapıldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İZOLE EDİLDİ
Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların yüzde 9,5'i ayakta tedavi edilirken, yüzde 79,4'ü hastanelerdeki izole servislerde tedaviye alındı. Yüzde 11,1'ine yoğun bakım tedavisi uygulandı. Kritik durumdaki hastalarda ölüm oranı yüzde 48,3, şiddetli grupta yüzde 1,5, hastalığı hafif geçirenlerde ise yüzde 1 olarak belirlendi.

TEDAVİ YÖNTEMİ ÖLÜMLERİ AZALTTI
Araştırmada, koronavirüs hastalarına uygulanan tedavi yöntemine de yer verildi. Özellikle ilaçlara erken evrede başlanması, hastaların yüzüstü pozisyonda yatırılması, erken safhada solunum cihazına bağlanmaması gibi tedbirlerin ölüm oranlarını azalttığına dikkat çekildi. Türkiye'deki sağlık sisteminin güvenilir bir altyapıya sahip olduğu, herkese ücretsiz sağlık hizmeti verildiği ve bu hizmete erişimin kolay olduğu da vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
Tunceli’de rafting sezonunu, Vali Sonel açtı
Tunceli’de rafting sezonunu, Vali Sonel açtı
Bugün 18 Mayıs: Kırım Tatar Türkünün sürgün edilişinin 76. yılı
Bugün 18 Mayıs: Kırım Tatar Türkünün sürgün edilişinin 76. yılı
Yerli ve milli Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışı gerçekleşti
Yerli ve milli Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışı gerçekleşti
İspanyol Gribi: İnsanlık tarihinin bildiği en büyük salgın hastalık!
İspanyol Gribi: İnsanlık tarihinin bildiği en büyük salgın hastalık!
YARIN 19 MAYIS... PEKİ 19 MAYIS'TA NE OLDU?
YARIN 19 MAYIS... PEKİ 19 MAYIS'TA NE OLDU?
Taksim Gezi Parkı yaşlılara kaldı
Taksim Gezi Parkı yaşlılara kaldı
Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı
Sokak hayvanları için bırakılan yemler çalındı
DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR!
DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR!
Alternatif sigara çözümleri güvenli mi?
Alternatif sigara çözümleri güvenli mi?
Klimanın Olmadığı Zamanlarda Evler Nasıl Soğutulurdu?
Klimanın Olmadığı Zamanlarda Evler Nasıl Soğutulurdu?
İnsan Ne Zaman Tıraş Olmaya Başladı?
İnsan Ne Zaman Tıraş Olmaya Başladı?
ESNAF MUTLAKA OKUSUN! UYGULANACAK KURALLAR BELLİ OLDU
ESNAF MUTLAKA OKUSUN! UYGULANACAK KURALLAR BELLİ OLDU
Yeni normalin formülü: Maske ve sosyal mesafe
Yeni normalin formülü: Maske ve sosyal mesafe
Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 101. yılında anıldı
Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 101. yılında anıldı
Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı
Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 belediyeye yeni görevlendirme
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 belediyeye yeni görevlendirme
Bakan Selçuk: 'Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz'
Bakan Selçuk: 'Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz'
Erkekler maske takmayı sevmiyor: 'Havalı değil, aciz gösteriyor'
Erkekler maske takmayı sevmiyor: 'Havalı değil, aciz gösteriyor'
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Camiler ne zaman açılacak?
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu! Camiler ne zaman açılacak?

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim