Korona et tüketimini artırdı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, korona virüs nedeniyle et satışlarının arttığını söyledi.

Korona virüsünün Türkiye’de de görülmesiyle Sivas’ta et tüketimi arttı. Sivas’ta et, sucuk, pastırma ve kavurma tüketimi son bir ayda yüzde 30 yükseliş gösterdi. Et tüketiminin artmasından dolayı kasaplar satışların Ramazan ayında daha da yükselmesini bekliyor. Kasaplar ayrıca et fiyatlarında 2 ila 3 lira arasında artış olduğunu da ifade etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, korona virüsün çıkmasının ardından et satışlarında yükselme olduğunu söyledi. Vatandaşların bağışıklıklarını güçlendirmesi adına et satışlarının arttığını ifade eden Hastaoğlu, et fiyatlarında 2 ila 3 lira artış olduğunu ifade etti.

“Ülke olarak eti seven insanlarız”

Hastaoğlu, ette herhangi bir sıkıntılarının olmadığını da söyleyerek, “Şu anda ette sıkıntımız yoktur. Gerçi mevsimsel olarak mera hayvanlarının meraya çıkma zamanı. Önümüzde ramazan var. Cuma günü ramazana başlıyor. Besiciler ramazanda etin prim yaptığından dolayı her yıl biraz daha piyasaya sürmeyi bekliyorlar. Akabinde ramazandan sonra kurban bayramı var. Besiciler genç hayvanlarını kurbana ayırıyorlar. Şu anda bizim en sıkıntılı dönemimiz. Pik dönemi dediğimiz zamana geldik. Buna rağmen hastalıktan dolayı insanların ete teveccühü var. Piyasada çok fazla afaki artışlar yok. 2-3 liralık bir artış var, oda her zaman olan bir şey. Hastalığın etkisi de oldu, onu da biliyoruz. Virüsün çıkmasıyla uzmanlar özellikle etin bağışıklık anlamında çok faydasının olduğunu söyleyince et tüketimi de arttı. Normal zamanla, şuan ki zamanı karşılaştırırsak tahminim yüzde 30 gibi bir artış oldu. Ülkemiz büyük bir ülke. Hepsinin altından kalkacağız ve beraber çözeceğiz. Gıda olmazsa olmazımız. Et sektöründe pastırma, sucuk, kavurma hepsi var. Ramazana hazırlığımızı yaptık. Bizi çok fazla etkilemez ama diğer iş kollarında büyük sıkıntılar var. Ramazanın ilk haftasında et satışlarının bir daha artacağını düşünüyorum. Biz ülke olarak, il olarak eti çok seven bir insanlarız” dedi.

Sivas’ta sucuğun kilosu ortalama 55, antrikot pastırmanın 125, kavurma 115, kıyma 48 ve kuşbaşı et ise 50 TL’den satılıyor.