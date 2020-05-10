Korona, bekârların psikolojisini bozdu

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Başkanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, koronavirüs salgınının Türk insanı üzerindeki etkisini araştırdı. Türkiye'nin Covid-19 Ruh Sağlığı Barometresi adıyla yayınlanan çalışma, toplumun içinde bulunduğu sürece ayna tutacak.

Pandemi ile kişinin kendi sağlığına olan ilgisinin arttığını belirten Dilbaz “İnsanlar sürekli kendilerinde hastalık belirtisi arıyor. Herhangi bir belirtiden şüphelendiklerinde bile canları sıkılıyor” dedi. İşte araştırmanın sonuçları:

∂ İnsanların yüzde 86'sında genel kaygılar arttı. Kadınlar erkeklerden daha çok kaygılanıyor. En çok kaygıyı ise gençler yaşıyor.

∂ Salgın hastalığa yakalanacaklarını düşünenlerin sayısı yüzde 73 arttı.

∂ İnsanların yaşama sevinci, hayata dair ilgisi dört kat azaldı.

∂ Özellikle bekârlarda güvence arama, fobi, depresif ve mutsuz hissetme gibi duygularda artış gözlendi.

∂ Koronadan sonra öksürenlerden, hapşıranlardan irkilme durumu yüzde 85 oranında yükseldi.

∂ Elleri sık sık yıkama isteği yüzde 94, haberleri merak etme yüzde 83, yiyecekleri temizleme yüzde 73, dışarıdan yeme içme ile ilgili çekinceler de yüzde 63 oranında artış gösterdi.

∂ Çalışmaya katılanların yüzde 62'si ise “Virüse yakalanırsam başıma neler gelecek?” diye düşünüyor.