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Korona acilin Şirin hemşiresi

Tokat’ta pandemi biriminde çalışan hemşire Şirin Yiğit, mesleğinin ilk yılında korona virüsle mücadele etmeye başladığını belirterek, "Ailemle ilk başlarda çok korktu ama şu anda benle gurur duyuyorlar. Zor bir durumda ülkeme hizmet ettiğimi için bende mutluyum" dedi.

Genel 02.01.2021, 13:01
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Korona acilin Şirin hemşiresi

Tokat’ta pandemi biriminde çalışan hemşire Şirin Yiğit, mesleğinin ilk yılında korona virüsle mücadele etmeye başladığını belirterek, "Ailemle ilk başlarda çok korktu ama şu anda benle gurur duyuyorlar. Zor bir durumda ülkeme hizmet ettiğimi için bende mutluyum" dedi.

Tokat Devlet Hastanesinde korona virüs hastalarının ilk muayenesinin yapıldığı pandemi biriminde hemşire Şirin Yiğit (26) özveri ile çalışıyor. Türkiye’de korona virüs vakasını ilk görüldüğü ayda meslek hayatına başlayan ve sürecin başından beri pandemi servisinde çalışan Şirin hemşire enerjisi ile hastalara moral veriyor. Bugüne kadar korona virüse yakalanmadığı için kendini şanslı hisseden genç hemşire tedbirlerin elden bırakılmaması yönünde uyarıyor. Göreve başladığı aylarda ailesinin çok endişelendiğini ama şuan kendisi ile gurur duyduğunu belirten Yiğit, bu zor günlerde hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Adını duyanların kendisine karşı çok iyi yaklaştığını belirten Yiğit, "Meslek hayatımın özellikle ilk yılında böyle bir süreçle göreve başlayacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ama şuna inanıyorum böyle bir zor süreci atlatabilirsek bundan sonraki süreç bizim için daha kolay olacak. Çünkü korona virüs zor seyreden bir hastalık ne yazık ki. Bundan sonra daha rahat olacağına inanarak devam ediyoruz" dedi.

"Kazanan biz olarak devam edeceğimize inanıyorum”

2020 yılının sağlık camiası için çok zor geçtiğini belirten Yiğit, “Birçok arkadaşımız, yakınlarımız covid -19 oldu. Hastalarımız çok fazla ölüm haberleri ile duyuldu. Tokat Devlet Hastanesi çok yoğun çalıştı. Şuan bir nebze olsun rahatlamış olsak ta ağır hastalarla karşılaşmaktayız. Süreç bizim içim zordu yakınlarımıza karşı kendimizi izole etmek zorunda kaldık. Çünkü pozitif sayılar artıkça ailelerimizle görüşmekten uzakta kaldık. Tabiki bunlar bizi yordu ama pes etmedik. Hep birlikte başaracağımıza inanarak süreci devam ettiriyoruz. Umarım yeni yılın özellikle biz sağlık camiası için çok daha rahat bir nefes aldığı, covidi bitirdiğimiz bir yıl olur. Kazanan biz olarak devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Korona virüs her yaş gurubundan insanı etkiledi

Korona virüsün sadece belirli bir kitleyi etkilemediğini ifade eden Yiğit, “Bebek, çocuk hastalarımız, yetişkin hastalarımız oldu. Bu hastalık sadece belirli bir kitleyi etkilemedi. Hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde ağır tablolarla karşılaştık. Bunlar zordu. Bir çok hasta biz onlara yaklaştığımız da hep nefeslerini ve yönlerini çevirme eyleminde oldular. Çünkü bizi korumak istediler. Karşılıklı bir koruma ve anlayış mekanizması gelişti. Hasta ile sağlık çalışanı arasında. Bu şekilde süreci devam ettirdik" diye konuştu.

"2020 bitti, korona virüs bitti gibi hayal etmek istiyoruz"

Moralimiz bu dönemde daha iyi olduğunu belirten Yiğit, "Çünkü hastalık seyri ve sayısı düştükçe bizde mutlu oluyoruz, yükümüzün azaldığına inanıyoruz. Biteceğine inanmak istiyoruz. Nöbete geldiğimizde günün yoğun geçmemesi adına iyi dileklerle başlıyoruz. Korona virüsle baş başa iken bunu biliyorsunuz. Şuan daha iyi. Yeni bir yıl sanki 2020 bitti, korona virüs bitti gibi hayal etmek istiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz yeni yılın ilk günleri de nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

Mesleğini bırakmayı düşünmedi

“Korona virüs tablosundaki yoğunluk nedeni il mesleğinizi bırakmayı düşündünüz mü?” şeklinde soruya Yiğit’ "Çok yorucu idi ama bir taraftan da siz ihtiyacın odluğunu çok hissediyorsunuz, toplum aileniz yakınlarınız sürekli size sorular yöneltiyor. Herkesi hastalıkla ilgili bilgilendirmeniz gerekiyor. Çünkü herkes çok merak ediyor. Ama tabi ki insanların size ihtiyacın olduğunu hissetmek aslında orda olmanız gerektiğini daha çok kabul ettiriyor. Bu şekilde pes etmedik, bir çok arkadaşımız meslek hastalığına yakalandı, covid oldu. Ölümden döndü, meslek hastalığından vefat eden personelimiz oldu. Bunlar çok üzücü tablolardı. Umarım hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum" şeklide cevap verdi.

Türkiye’de korona virüs görüldüğü Mart ayında mesleğin başladı

Görevine korona virüsün ilk görüldüğü günlerden kısa bir süre sonra 18 Mart’ta atandığını belirten Yiğit sözlerine şöyle devam etti: "Mesleğime korona virüsle başladım. Ailemle ilk başlarda çok korktu ama şuanda benle gurur duyuyorlar. Zor bir durumda ülkeme hizmet ettiğimi için bende mutluyum. Hiç unutamayacağım bir anı aslında"

Korona virüse yakalanmadı

Şirin Yiğit, koron virüs hastalığına yakalanmadığını belirterek, "Ama yakalanan bir çok arkadaşım oldu. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Bunda en önemli çıkarım olarak ta sağlık çalışanları olarak ekipman, donanımlarınızı kesinlikle hastanıza yaklaşırken terk etmemeniz gerekiyor. Sosyal hayatınızda da taşıyıcı olmamamınız gerekiyor. Çünkü topluma göre çok yüksek bir oranda risk faktörüyüz. Toplumda hastanede çalıştığınız söylediğiniz de toplum sizi kendinden bir adım geriye çektiği için daha iyi koruyucu olmanız lazım. Genç olabilirsiniz, kronik rahatsızlığınız olmayabilir ama bunlar covid olmayacağınız anlamına gelmiyor. O nedenle maske, ekipman dikkatli ve koordineli bir şekilde çalışarak sürçte covid olmadan tamamlamak yolunda diliyorum" diye konuştu.
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