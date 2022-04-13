Köprüleri yıkılınca köyde mahsur kaldılar, ihtiyaçlarını böyle gideriyorlar

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan selde köprüleri yıkılan köylüler, ihtiyaçlarını dere üzerine kurdukları halat düzeneği ile giderebiliyor.

Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde kar sularının erimesi neticesinde yaşanan selde köye ulaşımın sağlandığı dere üzerindeki köprü yıkıldı. Topçu köyünü Küre ilçesine bağlayan köprünün yıkılması neticesinde vatandaşlar köyde mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hastalanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak amacıyla AFAD ekiplerinin desteği ile dere üzerine halat düzeneği kurdu. Vatandaşlar halatın üzerine bağladıkları varille ihtiyaçlarını giderebiliyor. Derenin karşısında varile koyulan gıda malzemeleri ip yardımı ile köylülere ulaştırılabiliyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar yem, saman gibi ihtiyaçlarını ise gideremiyor. 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinde köye ulaşımın sağlandığı köprünün yıkılması neticesinde yapılan geçici köprünün 2 ay önce yıkıldığını ve mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

“Bu şekilde köyümüze ulaşım sağlamak ve kumanyamızı ulaştırmak zorundayız”

Yaklaşık iki aydır mağdur olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Naim Çakal, “Yaklaşık iki aydır burası bu durumda. Geçici köprü yaptılar. Daha önce bir köprümüz vardı, geçici köprü de bu hale geldi. Yetkililer gelip gitti ama bir sonuç alamadık. Köyde yaklaşık 60 hane mağdur durumda. Yeme içme sıkıntımız çok. Yaklaşık 7 kilometrelik orman yolunda yürüyerek ulaşım sağlayabiliyoruz. Şu anda halat sistemi ile yardımları ulaştırabiliyorlar. Karşıdan vatandaşlar bize iple gönderiyor. Bu şekilde köyümüze ulaşım sağlamak ve kumanyamızı ulaştırmak zorundayız. Çocuklarımız okula gidemiyor. Orman yolunda 6,5 kilometre yürümek zorundalar” dedi.

“Hayvanlarımızın yemi, samanı bitti”

Köyde yaşayan Ali Çakal ise mağdur olduklarını belirterek, “Eşya geçirmek için AFAD Müdürlüğü bu makarayı kurdu. Yaklaşık 3 haftadır ihtiyaçlarımızı buradan geçirebiliyoruz. Buradan saman, yem gibi ihtiyaçlarımızı geçiremiyoruz. Hayvanlarımızın yemi, samanı bitti. Sadece gıda maddelerini geçirebiliyoruz” diye konuştu.