Köpeklerin korkusundan direğe çıkan çocuk: "Bana saldırırlar diye korktum"

Kahramanmaraş’ta köpek sürüsünün saldırısından korkup direğe tırmanan 10 yaşındaki çocuk, "Bana saldırırlar diye korktum" dedi.

Olay, Türkoğlu ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yaşanmış, yolda yürüyen bir çocuk, sokak köpeklerinin kendisine saldıracağı korkusu üzerine bölgedeki bir elektrik direğine çıkmıştı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasınca kaydetmişti.

Olayla ilgili konuşan 10 yaşındaki Mustafa Kemal Keleşçe, "Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" dedi.

Sokak köpeklerinin toplanmasını isteyen Mustafa Kemal’in annesi Hidayet Keleşçe ise, “Sahipsiz ve zararlı köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuğumun da onlarla oynamasını istemiyorum” dedi.