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Köpek yol ortasındaki ölü kediyi taşıyarak gömdü, o anlar kameraya yansıdı

Mısır’ın Dekahliye kentinde bir köpek yol ortasında cansız halde yatan kediyi ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Genel 21.06.2022, 23:54
Köpek yol ortasındaki ölü kediyi taşıyarak gömdü, o anlar kameraya yansıdı

Mısır’ın Dekahliye kentinde bir köpek yol ortasında cansız halde yatan kediyi ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mısır’ın Dekahliye kentinde bir köpek, Mansoura Üniversitesi’nin kapısının önündeki yolda cansız halde yatan kediyi önce kontrol etti, daha sonra ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.

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