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Kopan yüksek gerilim hattı faciaya neden oluyordu

Bartın’da Okulak Mahallesinden geçen yüksek gerilim hattının kopan telleri evlere elektrik akımı sağlayan diğer hatların üstüne düştü. Oluşan yüksek voltaj nedeniyle birçok evde elektrikli ev aletleri ve elektronik eşyalar zarar gördü. Bazı apartman girişleri ve dairelerde yangın tehlikesi yaşandı.

Genel 22.12.2020, 11:41
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Kopan yüksek gerilim hattı faciaya neden oluyordu

Bartın’da Okulak Mahallesinden geçen yüksek gerilim hattının kopan telleri evlere elektrik akımı sağlayan diğer hatların üstüne düştü. Oluşan yüksek voltaj nedeniyle birçok evde elektrikli ev aletleri ve elektronik eşyalar zarar gördü. Bazı apartman girişleri ve dairelerde yangın tehlikesi yaşandı.

Hafta sonu meydana gelen olayda Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablosu koptu. Kopan kablo evlere elektrik iletimi sağlayan diğer kabloların üstüne düştü. Bu esnada oluşan yüksek voltaj evlerdeki elektrikli ev aletleri ve elektronik eşyaların bozulmasına neden oldu. Çok sayıda sayacı küle çeviren yüksek voltaj nedeniyle bazı binalarda ve dairelerde yangın tehlikesi yaşandı.

Okulak Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde patlama seslerine uyandıklarını ifade ederek çok büyük tehlike atlattıklarını söylediler. Olay sırasında büyük korku yaşadıklarına dikkat çeken vatandaşlar birçok evde buzdolabı, televizyon, kombi, laptop, şarj aletleri ve internet modemlerinin bozulduğunu belirttiler. Bir araya gelerek muhtarlık ofisi önünde toplanan mahalle sakinleri benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için bölgedeki yüksek gerilim hatlarının yer altına alınması için çalışma başlatılmasını talep ettiler.

Yaşanan korku dolu anları anlattılar

Bölge sakinlerinden Gülemen Demirkıran sabah seslere uyandığını kaydedip, “Saat 05:30 civarlarında kütlemeler oldu. Elektrik telleri koptu. Eşimin solunum cihazları filan patladı. Sokağa baktığımızda herkes sokaklardaydı. Komşularımızın makineleri ve buzdolapları patladı zarar gördü. Eşimin de solunum cihazları patladı bozuldu. Bu makinelerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Silah seslerine benzer patlama seslerine uyandıklarını söyleyen Necati Akbuğday, “Dışarda da bir kalabalık gördük. Yüksek gerilim hattının alçak gerilim abone hattının üstüne düştüğünü, yüksek voltajların evlere geldiğini ve bazı cihazlara zarar verdiğini öğrendik. Kendimde eve geldim kontrol ettim. Televizyonum arıza yapmış. Şarj aletlerim filan bozuldu. Komşularımda da buzdolabı arızası olanlar var. Hasta komşumuzun nefes alma aletleri var arıza yapmış” dedi.

Yaşanan olay nedeniyle korkuyla uyandıklarını söyleyen bölge sakinlerinden Nadire Yeşilsu, “Karanlıkta başladı. Bayağı bir ses yaptı. Evlerde patlamalar oldu. Şarteller filan yerinden bayağı bir şey yaptı. Akşama kadar elektrik verilmedi. Dolabımız bozuldu bomboş çalışmıyor. İnternet modemimizin ana kartı yandı. Şarj makinem de yandı.” İfadelerinde bulundu.

Olayın yaşandığı anda patlama sesleri üzerine uyandığını söyleyen bir başka mahalle sakini Gamze Polat da, “Ben patlama sesine uyandım. Şarj aletimin adaptörünün fırladığını gördüm. Kalkıp ışığı yakmak istedim ama elektrikler yoktu. Herhalde şartel atmıştır deyip şarteli kaldırdım. Tekrar yattığımda kızımın şarj aleti patladı. Sonra dışarılardan bağrışmalar duyduk öyle dışarıya çıktık. Birde dışarı çıkınca zaten itfaiye polis araçları filan. Tekrardan o ışıltıları görünce, kablolar birbirine vurunca biz evde yangın çıkar diye korktuk. Çocuğu filan alıp dışarı çıktım. Dışarıda bekledim. Gelip zararlarımızla ilgili bilgiler alacaklardı. Gelen giden olmadı. Evde elektronik eşyalarım zarar gördü. Buzdolabı, laptop, şarz aletleri gibi. Mağduruz yani devletten yardım bekliyoruz şu an” dedi.

Bölgede benzer bir durum yaşanmaması için yüksek gerilim hatlarının yeraltına alınması gerektiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Fatma Gül Arslan, “Bizim kombimiz yandı. İnternet kabloları, uydu, otomat ve ziller gitti. Üst dairemizde iki televizyon ve buzdolabı. Alt dairemizde televizyon ve çamaşır makinesi. Hep ana kartları motorları yandı cihazlarımızın. 186’ya arıza bildirdik. Bizler çok büyük bir hayati tehlike atlattık. Muhtarımızın da ifadesine göre 80’ye yakın hanede büyük bir kabus yaşandı. Sabah saatlerinde karanlıkta patlama sesleri ve gökyüzüne fışkıran elektrik şelaleleri ile uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Gökyüzü rengarenkti. Çok büyük korku yaşadık. Yangın olmaması çok büyük şanstı. Bu evlerin yarısında yangın çıkmış olsaydı matematik ortada Bartın’daki itfaiyeler yeterli olmayacaktı. Evlerde zaten yangın merdiveni yok belki çoğumuz ölecektik.” Diye konuştu.

Okulak Mahallesi Muhtarı Turgut Altınçubuk’ta yaşanan olayı anlatarak, “Vatandaşlarımız korkunç denilecek bir sesle uyanıyorlar. Saatler patlıyor ve tutuşuyor. Nice sonra öğreniyoruz yüksek gerilimin diğer bir hattın üzerine düştüğünü. İşte elektrik akımından bütün evleri etkilediğini. Çok korkunç olduğunu söylediler. Sanki evler tutuşuyormuş gibi o saatlerden ve tesisatlardan alevlerin çıktığını. Yine bizi Allah korumuş. Bizim ahşap binalarımızda çok. Yangın çıkıp bu ahşap binalara sirayet etmemiş. İlk önce sayaçlarımızı değiştirdiler. Geç vakitte olsa elektriğimizi verdiler. En kısa yoldan 186’yı arayıp evlerindeki zararı ziyanı bildirmeleri gerektiğini söylediler. Yani büyük geçmiş olsun. Büyük bir afetten kurtulduk. Cenab-ı Allah bizi korudu” ifadelerinde bulundu.
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