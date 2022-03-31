Kooperatiflere ilgi giderek artıyor

Türkiye’de konuta olan talep her geçen gün artıyor. Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarından olan konut sektöründe kooperatifçiliğe olan ilgi daha da artmaya başladı.

Tüketicilerin uygun fiyatlara kooperatiften ev sahibi olmaya yöneldiğini vurgulayan Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Türkiye’de konut tapusu sahiplerinin yarısından fazlasının kooperatifler aracılığı ile ev sahibi olduğunu göz önüne alırsak yapı kooperatifçiliğine talebin artması kaçınılmaz” dedi.

Konut kredilerinin tüketiciler için cazip fırsatlar sunduğuna değinen Çavuş, insanların yapı kooperatifçiliğine yöneldiğini vurguladı.

Çavuş, “Kooperatifçilik ve sosyal konut anlayışını da değiştirdik. Türkiye’de oluşan kooperatif ve sosyal konut algısının dışında yeni konseptlerde konutlar geliştirdik. Çağdaş mimari, kapalı otopark, sosyal donatıların yanı sıra doğal tuğla kaplama, gri su dönüşüm sistemleri, yerden ısıtma gibi ürünleri kooperatifimizin standartları haline getirdik. Aile tipi siteler yaparak, sosyal yaşam alanları bol olan Türk aile yaşam kültürüne uygun konutlar geliştirdik” dedi.

Çavuş, gelecek dönemle ilgili ise “Yoğun talep alan kooperatif projelerimizin sonucunda Arnavutköy Taşoluk’ta 125 konuttan oluşan 2. projemize başlıyoruz. Bu projenin yanı sıra yine Arnavutköy Haraçı Mahallesi’nde 150 konut, Anadolu Yakası’nda Sancaktepe / Samandıra Mevkii’nde 150 konut ve Tuzla / Aydınlı Mevkii’nde 120 konutluk projelerimize bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz. Gerçekten ev sahibi olmak isteyen insanlara fırsat sunuyoruz” dedi.

Ödeme koşulları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuş, “Kooperatif ortağı devlet veya özel bankalardan piyasa oranları altında konut kredisi kullanıp 120 aya varan vade seçenekleri ile ödemelerini yapabiliyorlar. Proje finansmanıyla, kooperatif ortaklarına proje başlangıcından itibaren bankalar vasıtası ile piyasa faizlerinin çok altında ödeme koşullarıyla konut kredisi de kullanabiliyorlar” dedi.