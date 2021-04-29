Konya’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Korona virüs vaka sayısındaki artışın durdurulması amacıyla ülke genelinde bugün saat 19.00’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma öncesi Konya’da vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde her hafta kurulan perşembe pazarına diğer haftalara göre ilgi daha çok oldu. İhtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. Vatandaşlar, kısıtlamanın son gününde pazardan uygun fiyatlı alışveriş yapmak için geldiklerini belirttiler.

Pazarcılar ise son 3 gündür işlerinin yoğun olduğunu, 17 gün boyunca mağdur olacaklarını söylediler.