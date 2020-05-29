Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105117
ALTIN
379.841
DOLAR
6.8278
STERLİN
8.4499
EURO
7.6066
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Konya’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

KONYA'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 16 MART’TAN BU YANA TOPLU İBADETE KAPALI OLAN CAMİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK CUMA NAMAZI KILINDI.

Konya’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

KONYA'DA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 16 MART’TAN BU YANA TOPLU İBADETE KAPALI OLAN CAMİLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK CUMA NAMAZI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:10
7 Okunma
Konya’da normalleşme sürecinin ilk cuma namazı kılındı

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başlandı. Bu kapsamda 16 Mart’tan bu yana kapalı bulunan camiler ibadete açıldı. Bu kapsamda Konya’da da Bilim Kurulu tarafından belirlenen kararlar gereği; hijyen, sosyal mesafe gibi kurallarda göz önünde bulundurularak ilk cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Cuma namazlarının cami avlularında kılınacağının belirtilmesinin ardından yüzlerce vatandaş Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi. Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Haftalar sonra kılınan ilk cuma namazını Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu kıldırdı.

Öte yandan, müftülük tarafından yapılan açıklamada ibadete başlaması uygun görülen camilerde namazın öncelikli olarak açık alanlarda kılınacağı, mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları ise cami içeresinde kılınabileceği ifade edilirken, cuma namazlarının ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde ya da açık alanlarda kılınabileceği belirtildi.

Cuma namazı için meydana gelen Ahmet Atayer, iki buçuk üç aydır bir ızdırap içinde olduklarını ifade ederek, "Bugünümüze şükür. Bu mübarek Mevlana Türbesi’nde cumayı kıldık. Allah’ım bundan sonra böyle bir musibet, hastalık, bela vermesin. Bütün İslam aleminin ve Türkiye’nin cuması mübarek olsun" dedi.

Osman Nuri Yazar ise, "Allah’a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Buruk bir sevinç yaşadık. İnşallah daha sık vaziyette daha bir saf safa omuz omuza namaz kılmayı nasip eder Allah’ım. Ama gerçekten özledik ve Allah’ım kavuşturdu bizi. Tedbirli olarak namaz kıldık. İnşallah bunlar da geçecek" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı
Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı
Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi
Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi
200 bin çiçek toprakla buluşuyor
200 bin çiçek toprakla buluşuyor
Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
(Özel) Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran’a hazır
(Özel) Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran’a hazır
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
Yavru karacayı biberonla beslediler
Yavru karacayı biberonla beslediler
İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı
İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı
İran’da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
İran’da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
Tunceli’de kar 503 koyun ve kuzuyu telef etti
Tunceli’de kar 503 koyun ve kuzuyu telef etti
İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı
Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı
Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı
Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı
Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı
Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı
Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı
Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı
Büyük Çamlıca Camisi’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Büyük Çamlıca Camisi’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bolu’da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı
Bolu’da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı
Giresun’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
Giresun’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
Adana’da Covid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
Adana’da Covid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim