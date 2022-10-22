Konya’da LGBT’ye karşı aile yürüyüşü

Konya’da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından “LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü” yapıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü’ne katılmak için vatandaşlar Kılıçarslan Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra vatandaşlar ellerindeki pankartlarla slogan atarak Kayalıpark’a doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da katıldı.

"Ailemize ve geleceğimize sahip çıktığınızı tüm dünyaya ilan ettiniz"

Kayalıpark’ta vatandaşlara hitap eden Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Önder Kutlu, “Ailemize ve geleceğimize sahip çıktığınızı tüm dünyaya ilan ettiniz. Emin olun bu mesaj yerine ulaştı. Kimler toplum üzerinde hesap yapıyorlarsa, o hesaplarını gözden geçirmek zorunda kaldılar ve kalacaklar. Böylece uzun soluklu bu yürüyüşün ilk adımını atmış olduk. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Küresel güçlerin orkestra şefliğinde, yerli işbirlikçilerin destek ve katkılarıyla yürütülen süreç hepimizi rahatsız ediyor. Bugüne kadar sesimiz oldukça düşük bir tonda çıkmış olsa da bu, yapılanların farkında olmadığımız anlamına gelmiyordu. Kimlerin, neleri pişirip, bize servis etmekte olduklarının bilincindeydik. Ancak, bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı biçimde mesafe alabileceklerini tahmin etmek gerçekten zordu. Maalesef pandemi ile hızlanan dijitalleşme işlerini kolaylaştırdı. Bugün bizler kendimizi savunmak, nefret söylemi içinde olmadığımızı ifade etmek zorunda bırakılıyoruz. Oysa fıtrata, Cenab-ı Allah’ın bizler için uygun gördüğü role ve görüntüye aykırı davrananlar başkaları. Yani savunma yapması gerekenler savcı pozisyonunda, bizse, sanık. Yavuz hırsız misali bizi savunma pozisyonuna iterek ötekileştirmek istiyorlar. Hiçbir zaman onların çizdiği sınırlara sıkışıp, kalmayacağız” diye konuştu.