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Konya’da kar yağışı etkili oldu

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Mart ayında şehir merkezinde etkili oldu.

Genel 24.03.2021, 19:39
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Konya’da kar yağışı etkili oldu

Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Mart ayında şehir merkezinde etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Mart ayında şehir merkezini beyaza bürümeye başladı. Vatandaşların bazıları ise Mart ayında gelen kara hazırlıksız yakalandı. Dışarıda kar yağışına yakalanan vatandaşlar, hava durumuna baktıklarını ancak yine de kar yağışına şaşırdıklarını belirtti.
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