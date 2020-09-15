Konya’da izolasyona uymayanlar Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirilecek
KONYA’DA COVİD-19 TANISI KOYULAN YA DA BU KİŞİLERLE TEMASLI OLAN VATANDAŞLARDAN İZOLASYON KOŞULLARINA UYMAYANLAR ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLECEK.
Konya’da Covid-19 tanısı koyulan ya da bu kişilerle temaslı olan vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanlar Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna yerleştirilecek.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Covid-19 tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan izolasyon koşullarına uymayanların Konya’da Şems Tebriz-i öğrenci yurduna yerleştirileceklerini söyledi. Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını da açıklayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağını da vurgulayarak uyarılarda bulundu. Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdunda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Vali Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini kaydetti.
Vali Özkan açıklamasında izolasyon süresi boyunca ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.
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