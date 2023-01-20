Konya’da bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Konya’da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon çöp çıktı. Şikayet üzerine harekete geçerek çöpleri temizleyen ve sokağı kötü kokudan kurtaran Meram İlçe Belediyesi ekipleri evde yalnız yaşadığını belirledikleri kişiyi de ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Aras Sokak’ta bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarı alan Meram Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tek başına yaşayan A.Ç.’nin oturduğu eve giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm odalarda çöp yığınlarıyla karşılaştı. Uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ile kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen Meram Zabıtası ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Sokakta yaşayan vatandaşlar ise evden 3 kamyon çöp çıkarılması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, koku yayılmaya başlar başlamaz ihbarda bulunduklarını ve bu ihbarla Meram Belediyesi’nin hızlı bir şekilde müdahale ederek evi temizlediğini ifade ederek belediyeye ve ekiplere teşekkür etti. Evde tek başına yaşadığı tespit edilen A.Ç. ise temizlik çalışmalarının ardından ailesine teslim edildi.