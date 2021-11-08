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Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Genel 08.11.2021, 21:06
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.