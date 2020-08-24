Konya’da 4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplendirildi
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖNÜLLÜ HAYVAN DOSTLARI PROJESİ İLE SOKAKTAKİ BAŞIBOŞ VEYA SAHİPLERİ TARAFINDAN SOKAĞA TERK EDİLEN 4 BİN 241 KÖPEĞİ REHABİLİTE EDİP GÖNÜLLÜK ESASI İLE SAHİPLENDİRDİ.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen 4 bin 241 köpeği rehabilite edip gönüllük esası ile sahiplendirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılından bu yana Türkiye’ye örnek olan “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” başarıyla uygulanıyor. Proje; Türkiye’nin en büyük ve en modern Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmelerine yönelik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesini ve Konya şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara gönüllülük esasına dayanarak sahiplendirilmesini amaçlıyor.
4 bin 241 sokak köpeği gönüllü olarak sahiplenildi
Türkiye’de bir ilk olarak başlanan projenin dördüncü yılına girdiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla üç köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar bin 578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor” dedi.
Köpek başına aylık 125 TL destek
Konya merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 TL destek veriyor. Ayrıca, “e-pati” ismi verilen bir program ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor. Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de uygulamadan memnun. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerinin koruyucusu olduğunu söyleyen gönüllüler verilen destek ile de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar projeden faydalanabiliyor.
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