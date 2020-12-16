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Konyaaltı’nda parka Korkmaz Tedik isminin verilmesi tartışması

AK Parti ve MHP Konyaaltı ilçe başkanlıkları, Konyaaltı Belediyesi tarafından ilçede bulunan bir parka 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik isminin verilecek olmasına karşı çıktı. Parka şehit Astsubay Esma Çevik’in adının verilmesi için imza kampanyası başlattıklarını ifade eden AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "Bu kampanyayı başlattık ki, artık vatan hainlerinin hiçbir yerde isimlerinin olmamasını istiyoruz" dedi.

Genel 16.12.2020, 16:49
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Konyaaltı’nda parka Korkmaz Tedik isminin verilmesi tartışması

AK Parti ve MHP Konyaaltı ilçe başkanlıkları, Konyaaltı Belediyesi tarafından ilçede bulunan bir parka 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybeden Korkmaz Tedik isminin verilecek olmasına karşı çıktı. Parka şehit Astsubay Esma Çevik’in adının verilmesi için imza kampanyası başlattıklarını ifade eden AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "Bu kampanyayı başlattık ki, artık vatan hainlerinin hiçbir yerde isimlerinin olmamasını istiyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında, Sarısu Mahallesi’ndeki bir parka, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen patlamada ölen EMEK Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Tedik’in adının verilmesi kararı görüşüldü. CHP kararı onaylarken, AK Parti ve MHP grubu ise red oyu verdi. Karara karşı çıkan iki parti, parka Korkmaz Tedik’in değil, şehit Astsubay Esma Çevik’in adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "Toplanma amacımız, Konyaaltı meclisinde CHP’li meclis üyeleri tarafından alınan kararla Sarısu’daki parka DAEŞ, PKK, leninist, marksist sistemin savunucusu Korkmaz Tedik isminin verilmesiyle ilgilidir" dedi.

CHP’li meclis üyeleri tarafından alınan karara, vatanseverler olarak karşı çıktıklarını anlatan Bayar, buna karşı olarak imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Bayar, kampanyayı yaklaşık 4 bölgede başlattıklarını, online olarak da sürdürdüklerini kaydetti. Bayar, "Bununla ilgili güzel teveccühler var. Kadın kolları, gençlik kolları çok destek verdi. 3 Aralık’ta meclis kararı alınırken ret kararı verdik MHP teşkilatımızda karşısında durdu. Ret oyu verdi. Ama buna rağmen maalesef CHP’li meclis üyesi arkadaşlarımız ve belediye başkanı sayın Semih Esen, bu kararın alınabileceğini, bu arkadaşın da vatan evladı olduğunu söyledi. Herhalde hain bir vatan evladı olduğunu unuttu. Biz pandemi sürecinde olmamızdan dolayı doktorlarımız şehit oldu. ’Onlardan birinin ismini verelim’ dedik. Bu öneriyi sunduk. Ama maalesef istemediler. Daha sonra bizde şehidimiz Esma Çevik ismini aileleri ile de görüşerek, çalışmalarımızı yapıp imza kampanyamızı başlattık. Çok güzel bir çalışma başlattık. Sağ olsunlar bütün arkadaşlarımız da destek verdi. Bu kampanyayı başlattık ki artık vatan hainlerinin hiçbir yerde isimlerinin olmamasını istiyoruz. Bunların davası belli. Bu ülkeyi bölmek, bu ülkeyi parçalamak. Biz ve bizim gibi dostlarımız, gönüldaşlarımız, vatan sevdalıları olduğu sürece, bir tanesi bile bu memleketten nemalanamayacaktır. Biz yeri geldiğinde elimizi taşın altına koyarız. Gövdemizi de koyarız. Reisimizin de dediği gibi kefenle geldik. Kefenle de gitmesini biliriz" ifadelerini kullandı.

Bu yola hep birlikte çıktıklarını ve kampanyada online imzanın 1500’e ulaştığını belirten Bayar, vatandaşların konuya duyarlı olduğunu kaydetti. Bayar, "Bugün de 1000’i bulacağını düşünüyorum. Gerekli yerlere tepkimizi göstereceğiz. Bizim davamız, ülke davası. Kimseyi ayrıştırmıyoruz, tekilleştirmiyoruz. Ama vatanı bölmek isteyenlerin her daim karşısındayız. Parti ayrımı yapmıyoruz, vatan hainlerinin partilerini ayırıyoruz. Millet sevdalısı bütün partiler başımızın tacı, vatan haini olan hangi parti olursa olsun her daim karşısındayız" diye konuştu.
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