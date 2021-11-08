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Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Konya’da merkez üssü merkez Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Genel 08.11.2021, 23:44
Konya 5.1 büyüklüğündeki depremle sallandı

Konya’da merkez üssü merkez Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 20.43’de merkez üssü Konya’nın Meram ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri mahalle mahalle gezerek herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ederken, ambulanslar da hazır halde bulunduruldu. Deprem anı bazı iş yerlerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Kent merkezinde hissedilen sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, merkez üssü olarak açıklanan Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi civarında ise deprem daha şiddetli hissedildi.

Depremin ardından AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın deprem ön değerlendirme raporu açıklandı. Raporda, Türkiye saati ile 20.43’te merkez üssü Konya’nın Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.82 kilometre derininde meydana gelen depremde ana şoktan saat 21.45’e kadar en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 9.54 saniye olarak hesaplandı. Depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği belirtildi.

Konya Valiliği: "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı"

Konya Valiliği de deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Valilik, Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine giden ekiplerden alınan bilgi neticesinde herhangi bir can kaybı ve hasar bilgisi olmadığı, Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’nde 1 adet boş metruk binanın duvarının yıkıldığı, diğer evin ise duvarında çatlak oluştuğu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, Sefaköy Mahallesi’nde 1 adet evin duvarında çatlak oluştuğu, can kaybının olmadığı bilgisinin alındığını açıkladı. Ekiplerin tarama çalışmaları devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Kavuş: "6-7 evde küçük ve orta ölçekli hasarımız var"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremin ardından Kızılören Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, "Şükrediyoruz, fazla etkisi olmadı, kimsenin burnu kanamadı. Can kaybımız da yok, yaralanmamız da yok. 6-7 evde küçük ve orta ölçekli hasarımız var. Bazıları oturulabilecek gibi değil, bazıları belki tadilattan sonra. Bununla ilgili ekiplerimiz sahayı dolaşmaya başladılar. Sabahı beklemiyoruz ki, herhangi bir sıkıntı olacak olursa geceden eşyasını boşaltıp yıkmayla alakalı tedbir almaya çalışıyoruz. Bir artçı olması durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması için. Sefaköy’de de yine içinde kimsenin bulunmadığı küçük bir ev göçüğü var. Onun dışında küçük veya orta ölçekli bir hasar yok. Ekiplerimiz orada. Hem mahallemize, hem ilçemize, hem şehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

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