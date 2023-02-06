Konya 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz meşgul etmeyin çağrısı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerdeki vatandaşların ve yakınlarının acil aramalarına Konya 112 Acil Çağrı Merkezi’nden hizmet veriliyor. Yetkililer, Konya 112 Acil Merkezi’nin asılsız ihbar ve gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

Bugün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki depremzede vatandaşlar ve yakınlarının acil aramalarına karşı Konya 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet veriyor. Acil yardım çağrılarına karşı görevli personel tarafından AFAD, sağlık, emniyet, jandarma, orman ve itfaiyeye gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Yetkililer, Konya 112 Acil Çağrı Merkezi’nin asılsız ihbar ve gereksiz yere meşgul edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.