Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 20221 itibarıyla fiyat artışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, doğalgazın ithal bir enerji kaynağı olduğu, yüzde 99’dan fazlasının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurtdışı arz kaynaklarından temin edildiği hatırlatıldı. Artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilere devlet tarafından yüzde 76 oranında destek sağlandığı belirtilen açıklamada, “2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarının maruz kaldıkları kamuoyu tarafından daha yakından bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından yüzde 76 oranında destek sağlanmıştır. Diğer taraftan evsel enerji fiyat endeksine göre konutlarda Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır” denildi.

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilere imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenle yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, ”Bu kapsamda, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatının yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup bu artışa rağmen konutlarda kullanan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.