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Konteyner kentteki çocuklara yeni yıl sürprizi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yılbaşı öncesi İzmir depreminin ardından kurulan konteyner kenti gezerek depremzede ailelerin yeni yılını kutladı. Ailelere, içinde gıda, hijyen, kırtasiye, kıyafet ve oyuncakların bulunduğu yılbaşı paketlerini dağıtan Başkan Sandal, ziyaretler sırasında özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı ve onlara yeni yılda bisiklet sözü verdi.

Genel 30.12.2020, 11:53
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Konteyner kentteki çocuklara yeni yıl sürprizi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yılbaşı öncesi İzmir depreminin ardından kurulan konteyner kenti gezerek depremzede ailelerin yeni yılını kutladı. Ailelere, içinde gıda, hijyen, kırtasiye, kıyafet ve oyuncakların bulunduğu yılbaşı paketlerini dağıtan Başkan Sandal, ziyaretler sırasında özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı ve onlara yeni yılda bisiklet sözü verdi.

Yeni yıl öncesi konteyner kentteki aileleri unutmayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Sosyal Destek Platformu (İzmir Social Helper) gönüllüleri ve sosyal medya bloggerlarıyla birlikte, deprem sonrası oluşturulan konteyner kentteki vatandaşları tek tek ziyaret etti. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte Başkan Sandal, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, ailelere ise gıda, kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan yılbaşı paketleri armağan etti. Ziyaretten memnuniyet duyan vatandaşlar Başkan Sandal’a, “Sizin sayenizde iyiyiz. Bizi unutmadığınız, ziyaretle onurlandırdığınız için minnettarız. İyi ki varsınız” diyerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Fenomenlerden büyük destek

Başkan Sandal’a konteyner kent ziyaretlerinde sosyal medya fenomenleri Ayça Aydın, Gönül Kaplan, Deniz Sarıhanlıoğlu, Çiler Odabaşoğlu, Melisa Akpolat, Meltem Kavdir Cankurt, Senek Ok, Melis Akyıldız Yıldırım ve Sosyal Destek Platformu üyeleri de eşlik etti. Sosyal medya bloggerları, ürünlerin toplanıp paketlenmesinden, dağıtımına kadar her an Bayraklı Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştı. Başkan Sandal, emek veren herkese yardımları için minnettar olduklarını ifade etti.

"Mutlu yıllar"

Depremin ilk gününden itibaren, gece gündüz her türlü sorunda vatandaşların yanında olan Sandal, konteyner alanında çocukların yoğun talebi üzerine miniklere yılbaşından sonra bisiklet sözü verdi. Çocuklar bunun üzerine Başkan Sandal’a ziyaret boyunca eşlik etti, Sandal da çocuklarla bol bol şakalaşarak onlara moral verdi. Vatandaşların ihtiyaç ve sıkıntılarını da dinleyen Sandal, “Her zaman yanınızdayız, iyi ki varsınız. Tüm ihtiyaçlarınızda bir telefon kadar yakınınızdayız. Yeni yıl öncesi çam sakızı, çoban armağanı yeni yıl paketlerimizi kabul edin. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Yeni yıl hepimize mutluluk ve huzur getirsin. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyoruz. Her zaman sizinleyiz ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu yıllar” dedi.
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