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Konteyner kent çalışmalarında sona gelindi

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Genel 20.11.2020, 16:22
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Konteyner kent çalışmalarında sona gelindi
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Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalarda sona gelindi.

Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan İzmirli depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesi’nde hazırlanıyor. 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kuruldu. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer alacağı konteynerlerde 5 kişilik aile barınabilecek. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD’a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile sürdürüldü. 100’ü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanının, sosyal donatıların hazırlanması ile birlikte haftasonu tamamlanması planlanıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "Pazartesi yerleşim başlıyor. Depremzedelerimiz için Bayraklı’da kurulan konteyner kentte sona gelindi. Zamanında tamam inşaallah" paylaşımında bulundu.
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