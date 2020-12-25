Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet

Kont Dracula’nın 15’inci yüzyılda 4 yıl boyunca esir tutulduğu Tokat Kalesi’ne çıkanların 7 yıl şehirde kaldığı rivayet ediliyor.

Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3’üncü Vlad’ın, Tokat’ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kale gizemli yönleri ile dikkat çekiyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan Tokat Kalesi’nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda Ceylan Geçidi ortaya çıkartıldı. Yaklaşık 140 metre derine inilen geçitte suya rastlanması sonucu çalışmalar durduruldu. Şehrin göbeğinde tarihi dokusu ve halk arasında inanılan efsaneleri ile dikkatleri çeken Tokat kalesi gizemini korumaya devam ediyor.

"Tokat Kalesi’ne çıkan 7 yıl şehirde kalıyor"

Tokat Belediyesi şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog İbrahim Çetin, Tokat Kalesi’ne çıkan kişinin 7 yıl şehirde kalmasının halk arasında yıllardır dile gelen bir rivayet olduğunu belirterek, “Tokat Kalesi’ne çıkarak manzarasını seyreden, şehre hayran kalıp 7 yıl burada ikamet ettikleri rivayet ediliyor. Halk arasında bu konuya inanlara var. Hatta kaleye çıkıp manzarayı beğendikten sonra Tokat’a yerleşenlerin sayısı ciddi oranda çok” dedi.

Böyle bir rivayet olduğunu ilk defa duyanların şaşırdığını belirten Çetin, “Kaleye çıkıp da 7 yıl kalmayalım diye kendi aralarında espri yapanlarda oluyor Kaleye çıkarsak 7 yıl kalırız burada kalacağız diye çıkmak istemeyenlerde oluyor. Bu anlamda ciddi bir inanış var” diye konuştu.

Kont Dracula 7 yıl kalede esir tutulmuş

Çetin, Osmanlı döneminde Kont Dracula’nın kalede zindanlarda esir tutulduğunu ifade ederek, “Kont Dracula kalede 7 yıl zindandan hapis kaldığı gereceği var. 7 yıl kalede esir kalmasından dolayı ‘7 yıl kaleye çıkan Tokat’ta kalıyor’ diye rivayet edildiği tahmin ediliyor. Kale bu özelliğiyle de dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.