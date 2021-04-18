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Komşularıyla mantı yapan koronalı kadın apartmanı karantinaya aldırdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.

Genel 18.04.2021, 15:21
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Komşularıyla mantı yapan koronalı kadın apartmanı karantinaya aldırdı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.
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