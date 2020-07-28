Komşuda ‘inek ölümleri’ iddiası üzerine Meriç’te harekete geçildi
KOMŞU ÜLKE BULGARİSTAN’IN TÜRKİYE SINIRINA YAKIN BÖLGESİ OLAN DİMİTROVGRAD ŞEHRİNDE BULUNAN BİR ÇİFTLİKLE MERİÇ NEHRİ’NDEN SU İÇEN İNEKLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI ÜZERİNE, TÜRKİYE TARAFINDA HAREKET GEÇİLDİ.
Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle Meriç Nehri’nden su içen ineklerin öldüğü iddiası üzerine, Türkiye tarafında hareket geçildi. Edirne Valiliği koordinasyonunda, DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, nehrin farklı noktalarından su numuneleri alındı.
İddiaya göre, Bulgaristan’da Meriç Nehri’nin suyundan içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle bulunan inekler, çiftlik sahibi kadının iddiasına göre, son kez Meriç Nehri’nden su içti ve ardından telef oldu.
Komşu ülkedeki iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri’nin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri aldı. İncelemelerin kısa süre sonra basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
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