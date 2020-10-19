Kombiye sıkışan sokak kedisi böyle kurtarıldı
ARNAVUTKÖY’DE BİR DAİRENİN KOMBİSİNİN İÇİNE GİREN KEDİ KOMBİYE SIKIŞTI. UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA ÇIKARILAN KEDİNİN KURTARILMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Arnavutköy’de bir dairenin kombisinin içine giren kedi kombiye sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Nurçin Sokak üzerinde bulunan bir dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün 16.30 sıralarında pencereden eve giren yavru sokak kedisi mutfakta bulunan doğalgaz kombisinin içine sıkıştı. Kombiden ses gelmesi üzerine evde yaşayanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine daireye gelen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye’nin çalışmaları üzerine yavru sokak kedisi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kontrolleri yapılan sokak kedisi daha sonra doğal ortamına salındı. O anlar ise evde yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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