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Komandolar Malatya’da çocuklarla ilgileniyor

Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığı, Malatya’da yardım faaliyetlerine destek veriyor ve çocuklarla etkinliklere katılıyor.

Genel 22.03.2023, 21:56
Komandolar Malatya’da çocuklarla ilgileniyor

Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığı, Malatya’da yardım faaliyetlerine destek veriyor ve çocuklarla etkinliklere katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vize / Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya’daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor” ifadelerini kullandı.

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