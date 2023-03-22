Komandolar Malatya’da çocuklarla ilgileniyor

Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığı, Malatya’da yardım faaliyetlerine destek veriyor ve çocuklarla etkinliklere katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vize / Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya’daki yardım faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor” ifadelerini kullandı.