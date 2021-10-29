Komandolar 29 Ekim coşkusunu ikiye katladı

Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde komando taburunun gösterisi izleyenleri mest ederken, bayram coşkusu ikiye katlandı.

Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümü İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan’ın, tören aracı ile halkı ve törene katılanları selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemin belirten konuşmayı yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, dirilişimizin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından verilirken, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler de öğrenciler tarafından seslendirildi.

“Komandoların gösterisi bayram coşkusunu arttırdı”

Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığının Tüfekli Hareketler Gösterisi izleyenleri mest etti. Yüzleri kamuflajlı şekilde sis bombaları içerisinde tüfekleri ile gösteride bulunan komandolar, hem protokol, hem de töreni izlemeye gelen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Komandoların gösterisi bayram coşkusunu arttırarak ikiye katladı.

Komando taburunun gösterisinin ardından İstasyon Meydanı’ndaki kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.