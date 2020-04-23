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Komandolar 23 Nisan’ı böyle kutladı

ZONGULDAK'TA JANDARMA ASAYİŞ KOMANDOLARI 23 NİSAN İÇİN ÖZEL BİR VİDEO HAZIRLAYARAK BAYRAMI KUTLADI.

Komandolar 23 Nisan’ı böyle kutladı

ZONGULDAK'TA JANDARMA ASAYİŞ KOMANDOLARI 23 NİSAN İÇİN ÖZEL BİR VİDEO HAZIRLAYARAK BAYRAMI KUTLADI.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:41
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Komandolar 23 Nisan’ı böyle kutladı

Zonguldak’ta jandarma asayiş komandoları 23 Nisan için özel bir video hazırlayarak bayramı kutladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde geçen 24 Mart günü kurulan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video hazırladı. Türk Bayrağı açan komandolar, "Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Evde Kal Zonguldak" diyerek asker selamı da verdiler.

Sosyal mesafeye de uyan komandoların videosu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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