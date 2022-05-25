Son Dakika
Komando damattan dikkat çeken evet: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi. Komando damat nikah töreninde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" diyerek evliliğini onayladı.
Genel 25.05.2022, 18:31
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ, hemşire Halise Zehra Kazkan ile dünya evine girdi. Komando damat nikah töreninde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" diyerek evliliğini onayladı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bitlis’in Hizan ilçesinde görevli Jandarma Komando Uzman Çavuş Yunus Can Akdağ ile İnegöl Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Halise Zehra Kazkan dünya evine girdi. Nikah töreni sırasında memurun evlilik sorusuna hemşire Kazkan, "evet" derken, komando damat Akdağ’ın "Şehitler ölmez vatan bölünmez, evet" diyerek verdiği yanıt salonda büyük alkışla karşılandı.